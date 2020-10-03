Amerika'nın Wisconsin eyaletinde bir lisede görev yapan Courtney Roznowski isimli öğretmen, 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi. Mahkemeye çıkarılan öğretmen 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Amerika'nın Wisconsin eyaletinde bir lisede görev yapan 32 yaşındaki öğretmen Courtney Roznowski, 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkiye girdiği için 6 ay hapis cezası aldı. Öğretmenin , ilişki öncesi attığı mesajlar ise utanç verici olarak yorumlandı