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UUİ Acil Yörünge Değiştirdi: Uzay'daki Çöplük Problemi Büyüyor

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Yıllar içerisinde Uzay'daki çöp miktarı artıyor. Bu artış bitecekmiş gibi durmuyor. Son olarak Uluslararası Uzay İstasyonu çarpma tehlikesi nedeniyle acil yörünge değiştirdi.
UUİ Acil Yörünge Değiştirdi: Uzay'daki Çöplük Problemi Büyüyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ - International Space Station) bulunanlar için hareketli hareketli anlar yaşandı. Science Alert sitesindeki bilgilere göre UUİ, geçen hafta acil yörünge değişikliğine gitti.

 

UUİ acil yörünge değiştirdi: Uzay'daki çöplük problemi büyüyor - 2

Astronot ve kozmonotların bulunduğu UUİ'nin acil yörünge değişikliğinin sebebi ise enkaz çöpleri. Çin'in 2007 yılın da imha ettiği Fengyun-1C uydusuna ait enkazlar UUİ'nin yörüngesine girdi.

UUİ acil yörünge değiştirdi: Uzay'daki çöplük problemi büyüyor - 3

Bu nedenle ortaya çarpışma tehlikesi çıktı. Bu nedenle NASA ve Roskosmos astronotları ve kozmonotları güvenli bir yörüngeye çekme kararı aldı.

UUİ acil yörünge değiştirdi: Uzay'daki çöplük problemi büyüyor - 4

Fengyun-1C füzeyle imha edildiğinde Uzay'a 3500'den fazla parça dağıldı. Bu parçaların bir kısmı UUİ'nin yörüngesinde dolaşıyor. Çarpışmayı önlemek için istasyona kilitlenen Rus ikmal aracı roketlerini ateşledi.

UUİ acil yörünge değiştirdi: Uzay'daki çöplük problemi büyüyor - 5

Altı dakika süren bu ateşleme nedeniyle UUİ'nin hızı saniyede 0.7 metre (saatte 2500 kilometre) artış gösterdi. Aynı şekilde UUİ'in yörüngesi yaklaşık 1.2 kilometre yukarı çıktı.

UUİ acil yörünge değiştirdi: Uzay'daki çöplük problemi büyüyor - 6

UUİ normal şartlarda yerden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte bulunuyor. UUİ'nin normal hızı saniyede 7.66 kilometre (saatte 27 bin km'den fazla) dolaylarında.

 

UUİ acil yörünge değiştirdi: Uzay'daki çöplük problemi büyüyor - 7

UUİ'deki robotik kolda mart ayında hasar meydana gelmişti. Bu hasarın sebebi ise bir uzay çöpünün robotik kala çarpmasıydı. UUİ 23 yıllık görev süresinde yaklaşık 30 büyük tehlike çarpma tehlikesi yaşadı. Bunların üçü 2020'de oldu.

UUİ acil yörünge değiştirdi: Uzay'daki çöplük problemi büyüyor - 8

UZAY KALABALIKLAŞIYOR

Birçok ülke yıllardır Uzay'a gönderdikleri ürünleri orada bırakıyor. Zaman içerisinde gönderilen parçalar bir çöplük yörüngesi oluşturmuş durumda. Uzay'da halihazırda 5 binden fazla uydu bulunuyor.

UUİ acil yörünge değiştirdi: Uzay'daki çöplük problemi büyüyor - 9

Sadece SpaceX, Starlink projesi kapsamında 2 binden fazla uyduyu Uzay'a bıraktı. Bu projede ilk hedef 12 bin uydu ancak şirket bu sayının 40 bine çıkabileceğini de söylüyor.

 

UUİ acil yörünge değiştirdi: Uzay'daki çöplük problemi büyüyor - 10

330 MİLYONDAN FAZLA UZAY ÇÖPÜ

Avrupa Uzay Ajansı'nın bünyesinde Uzay Çöpü Ofisi kuruldu. Bu ofisten yapılan açıklamaya göre uzayda 330 fazla çöp kalıntısı bulunmakta.

UUİ acil yörünge değiştirdi: Uzay'daki çöplük problemi büyüyor - 11

 

Bunlardan 330 milyonu 1 mm - 1 cm çapı arasında. Yaklaşık 1 milyonu ise 1 cm - 10 cm çapında. Ofisin hesabına göre Dünya'nın etrafında çapı 10 cm'den büyük olan çöp sayısı ise yaklaşık 36 bin 500.

UUİi, Dünya yörüngesindeki en büyük insan yapımı nesne. Bu da onu tehlikelere daha açık hale getiriyor. 

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