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Üvey babasının tecavüzüne uğrayıp kürtaj girişimiyle suçlanan kadına beraat

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El Salvador'da babasının tecavüzüne uğrayıp hamile kalan ve bebeğini tuvalete doğurduktan sonra 'cinayet teşebbüsü'nden 20 yıla kadar hapse mahkum edilen kadın beraat etti.
Üvey babasının tecavüzüne uğrayıp kürtaj girişimiyle suçlanan kadına beraat

Genç kadının mahkeme salonundan ayrıldığı an, ülkedeki kadın hakları mücadelesi için sembolik bir anlam kazandı.

20 yaşındaki Imelda Cortez, 11 yaşından beri 70 yaşındaki üvey babasının sistematik tecavüzüne uğradı. 

Babasından olan bebeğini tuvalette doğran Cortez'in hamileliğiyle ilgili kimseye bilgi vermemiş ve hastaneye gitmemiş olmasından dolayı kürtaj ve cinayete teşebbüs suçlarından 20 yıl hapsi isteniyordu.

ANNESİ TUVALETTE BULDU

 

Annesinin evin tuvaletinde kanlar içinde bulduğu ve hastaneye yetiştirdiği Cortez hakkında acil servistekiler kürtaj şüphesiyle polise ihbarda bulundu. 

Polis daha sonra kadının tuvalette sağlıklı bir bebek doğurmuş olduğunu öğrendi, genç kız hakkında işlem başlatıldı ve bebeğini doğurduğu Eylül 2017'de hapse girdi. 

'BABANA ÇAMUR ATIYORSUN' DENDİ

Genç kadın, savunmasında hamile olduğunu bile bilmediğini ve masum olduğunu savundu ama savcılar kadını suçunu meşrulaştırmak için ‘babasına çamur atmakla' suçladı. Ancak DNA testi sonrası babanın Cortez'in üvey babası olduğu kanıtlandı.

Üvey baba nihayetinde gözaltına alındı ancak hakkında herhangi bir dava açılmadı.

Kadın hakları kuruluşlarının çabaları sonrası mahkeme u-dönüşü yaptı. Önce Cortez hakkındaki suçlama cinayete teşebbüsten 'terk etme'ye çevrildi, hapis süresi düşürüldü.
Mahkeme Pazartesi günü emsal bir kararla kadının hiçbir suç işlemediğine hükmetti.

Kürtajı her şartta yasaklayan ülkede Cortez'in mahkeme salonundan özgürce ayrıldığı an, ülkedeki kadın hakları mücadelesi için sembolik bir anlam kazandı.

Duruşma salonundan çıktığında 200'e yakın kişi onu alkışlarla ve "sí se pudo" (Evet, yapabilir) sloganıyla karşıladı.

HER KOŞULDA YASAK

 

El Salvador'da 21 yıl önce suç sayılan kürtaj her koşulda yasak. Yani tecavüz ya da ensest sonucu olsa da, kadın için hayati tehlike teşkil etse de hiçbir şekilde hamileliğin sona erdirilmesine izin verilmiyor. Kürtaj yaptıranlar ağır cezalara çarptırılıyor.

BENZER SEBEPLERLE 25 KADIN HAPİSTE

Ülkede hepsi yoksul kesimlerden gelen 25 kadın kürtaj girişimi suçlamasından hapiste tutuluyor. Kürtajın Suç Olmaktan Çıkarılması İçin Yurttaş Grubu (CDFA), bu kadınların düşük veya ölü doğum yaptığını yahut gebelik komplikasyonlarıyla karşılaştığını, mahkûmiyet kararlarının yeterli tıbbi kanıta dayanmadığını söylüyor.

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