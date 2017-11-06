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‘Üvey Evlat’ muamelesi görüyorlar!..

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‘Üvey Evlat’ muamelesi görüyorlar!..
KKTC’de kamuya dengesiz ve kontrolsüz istihdam yapılamanın bir benzeri Şirketler Mukayyitliğinde yaşanıyor.

Birçok kamu kuruluşlarında, açılmayan bölümlere bile istihdam yapılarak, adam alınırken, memur eksikliği yaşanan dairelere adam alınmaması dikkat çekiyor.

ŞİRKETLER MUKAYİTLİĞİ ÇALIŞANLARI ÜVEY EVLAT MI?

Devlete en çok para getirisi olan Ehliyet Dairesi, Araç Mukayyitliği ve şirketler Mukayyitliğinde eleman sıkıntısı yaşanırken, hükümet bireylerinin bu duruma müdahil olmaması, çalışanların tepki göstertmesine neden oluyor.

ÇALIŞANLAR PSİKOLOJİK SORUN YAŞAMAYA BAŞLADI

Şirket Mukayyitliğinde eleman eksikliği memurların büyük sıkıntı yaşamasına neden olurken,  vatandaşın gösterttiği tepki nedeniyle de psikolojik sorunlar yaşamalarına neden oluyor.

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, benim bir yakınım şirketler mukayyitliğinde çalışıyor. Arasıra onu gidip ziyaret ediyorum. Ancak orada yoğunluk nedeniyle yaşanan izdihamı bıraktım, eksik memur olması nedeniyle vatandaşın işini yapmak için gösterttikleri insan üstü gayrete rağmen bir teşekkür yerine tepki almaları bu insanları çok rahatsız ediyor dedi.

KORİDOR VATANDAŞ İLE DOLU AMA MEMURLAR AZ

Ayni kaynak açıklamasına devamla, şirketler mukayyitliğinde çalışan bir memurun çocuğu hasta olsa iş çokluğu ve memur azlığı nedeniyle gidip çocuğu ile yeterince ilgilenemiyor. Kendi hasta olsa hastalığı geçmeden arkadaşları güç durumda kalmasın diye işe devam zorunlu hissediyor. Görüyorsunuz koridor vatandaşlar ile dolu. Ancak memurlar yetersiz. Ve insan üstü bir gayret ile çalışıyorlar. Kendilerine ait olmayan işleri bile yapmak zorunda kalıyorlar. Bir devlet yetkilisi bu durumu görmüyormu? Bu insanları psikolojik yönden hasta ediyorlar. Bu duruma bakanlığın ve hükümetin el atarak gerekeni yapması gerekir ifadesinde bulundu.

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