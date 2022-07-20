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Üvey kızıyla çocuğu olan Errol Musk’ın spermlerine talip çıktı

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Geçtiğimiz günlerde 35 yaşındaki üvey kızıyla iki çocuğu olduğunu söyleyen Errol Musk, yeni açıklamalarıyla yeniden gündemde. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın babası Errol Musk, bir şirketin, spermlerini bağışlaması için teklifte bulunduğunu söyledi.
Üvey kızıyla çocuğu olan Errol Musk’ın spermlerine talip çıktı

Elon Musk’ın 76 yaşındaki babası Errol Musk, sperm bağışlamaya hazırlanıyor. Kendi üvey kızıyla gizli ikinci bir çocuğu olduğunu doğrulamasından sadece birkaç gün sonra Errol Musk’tan spermini birkaç Güney Amerikalı kadına bağışlaması istendi.

Errol Musk, Kolombiya’daki bir şirket tarafından spermlerinin istendiğini, çünkü dünyanın en zengin adamını yapan dahi genlere sahip olduğunu söylüyor. Sun’a konuşan Errol Musk, “Elon’u yaratan gerçek kişiye gitmek varken neden Elon’a gitsinler?”

Üç farklı kadından en az yedi çocuk babası olan Errol Musk, spermlerini vermeyi reddetmedi.

Errol Musk, üvey kızı Jana Bezuidenhout ile 2017’de çocuk beklediklerini açıklamış bunun üzerine Elon Musk da babasından utandığını söylemişti. Errol Musk, geçtiğimiz günlerde de yine üvey kızı ile bir çocuğu daha olduğunu açıkladı. Musk, tıpkı oğlu gibi üremenin yaşamın amacı olduğuna inanıyor.

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