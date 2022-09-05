Uyanamıyorum diyenlere! Uykunuzu açacak öneriler

Ben sabahları asla uyanamam diyorsanız acilen bu düşünceden vazgeçin! Sabahları keyifle uyanmanızı sağlayacak üç basit yöntem...

1) Her gün bir dakika daha erken kalkmayı deneyin

Alarmınızı erken bir saate kurmak her zaman tam saatinde kalkacağınız anlamına gelmez. Eğer her zamanki kalktığın saate kadar alarmı erteliyorsan, vücudunun düzene uyması epey zaman alacaktır. Bu yüzden

alarmınızı direkt sabah 6’te uyanmaya ayarlamak yerine, hedefine ulaşana kadar alarmını her iki günde bir 1 dakika erkene kurmayı deneyebilirsiniz.

Örneğin;

Şimdiki uyanma saatin: 7.30

Hedefiniz: 06.00

Yarın: 6.29

2 gün sonra: 6.28

Diğer 2 gün sonra: 6.27 saatlerine alarmını kurarak hedefine ulaşmana yardımcı olabilirsin.

1 ay içerisinde 15 dakika daha erken kalkacaksın ve bunu fark etmen epey zor olacak.

Hedefine ulaşmak için önünde uzun mesafeler var, fakat bunun için çaba göstermek hiçbir şey yapmadan durmaktan iyidir.

2) Çevrenizi erken uyanmak için dizayn edin

Eğer çevrenizi erken uyanmanı sağlayacak şekilde hazırlarsanız, bu alışkanlığına daha rahat uyum sağlarsınız. Örneğin, spor kıyafetlerin elinin altında olduğunda, spora gitmek daha kolaylaşır. Aşağıda çevrenizi nasıl hazırlamanız gerektiğine dair birkaç örnek bulabilirsiniz:

Çalar saatinizi odanızın ayrı bir köşesine koyun, bu sayede kapatmak için ayağa kalkmanız gerekecek.

Kahve makinenizi önceki geceden ayarlayın, bu sayede uyandığınızda kahveniz hazır olmuş olacak.

Yatmadan önce kıyafetlerinizi hazırlayın ve yanınıza koyun, böylece sabah kalkınca direkt giyinebilirsiniz.

3) Karşı koyamayacağınız bir nedeniniz olsun