  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,67
  • Dolar 8,5950
  • Euro 10,1000
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Uyanık Saatlerin 3'te 1'i Ekrana Gitti

» »
Uyanık Saatlerin 3'te 1'i Ekrana Gitti
Uyanık Saatlerin 3'te 1'i Ekrana Gitti

Yapılan yeni bir araştırma 2020'de ekranda kalma süresinin artığını ortaya koydu. İnsanların 5 saat 40 dakikayla uyanık kaldıkları sürenin yaklaşık 3'te 1'ini ekran başında geçirdikleri tespit edildi.

İngiltere'nin resmi telekomünikasyon kurumu Ofcom'dan önemli bir açıklama geldi.

Ofcom'un yeni raporuna göre insanlar uyanık kaldıkları sürenin üçte birini ekrana bakarak geçiriyor.

Pandemi süresini de kapsayan 2020 verilerine göre ortalama ekran süresi 47 dakika artarak 5 saat 40 dakikaya yükseldi.

Bu ekran süresi televizyon izlemeyi ve internette video tüketimini kapsıyor. Bilgisayar başında çalışanların ekranda geçirdikleri süre çok daha uzun.

İngiltere verilerine göre hanelerin yüzde 80'inde televizyon direkt internet bağlantısına sahip. Ofcom ülkede ilk defa Netflix üye sayısının kablolu televizyon üye sayısını geçtiğini de tespit etti.

PANDEMİ ETKİSİ

Ofcom'un açıklamalarına göre pandemide bunalan insanlar video içeriklere yöneldi. İnsanların gülmeye ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle komedi içeriklerin daha fazla tüketildiği belirtildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Limonun Faydaları Nelerdir?05 Ağustos 2021 Perşembe 20:30
  • Emziren Anne Ne Yemeli ve Hangi Besinlerden Uzak Durmalı?05 Ağustos 2021 Perşembe 20:00
  • 'Susuzluğun Birçok Hastalığa Neden Olduğu' Uyarısı!05 Ağustos 2021 Perşembe 19:30
  • 3 Günlük Kilo Alma Diyeti: Kilo Almak İçin Ne Yapmalıyım ve Ne Yemeliyim?05 Ağustos 2021 Perşembe 17:25
  • Nesli tükenmekte olan iki kaplumbağa FaceTime'da ilk buluşmasına çıktı05 Ağustos 2021 Perşembe 09:12
  • Zeytin Yaprağı Tatlı Krizini Engelliyor !04 Ağustos 2021 Çarşamba 23:30
  • Uzmanı Uyardı: Aşırı Ağrı Kesici Kullanımı Baş Ağrısı Yapabilir04 Ağustos 2021 Çarşamba 19:30
  • Kuru Nane Çayı Faydaları Nelerdir?04 Ağustos 2021 Çarşamba 19:00
  • Denizler Kirli; Hangi Baliği Yiyelim?04 Ağustos 2021 Çarşamba 18:10
  • Kadın kılığında kız arkadaşının yerine sınava girdi; tutuklandı04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti