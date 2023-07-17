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Uyarı... İşe başlamadan önce tedbirlerimizi alalım…

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Uyarı... İşe başlamadan önce tedbirlerimizi alalım…
Uyarı... İşe başlamadan önce tedbirlerimizi alalım…

Uyarı... İşe başlamadan önce tedbirlerimizi alalım…

• Kaynak ve Spiral (izmirillo) makinesi gibi kıvılcım çıkaran iş aletleri ile çalışma yapacağınız zaman, çevredeki kuru otları ve yangına sebep olabilecek diğer malzemeleri temizleyiniz.
• Çalışmanın yapılacağı yerde, yangın söndürme cihazı ve yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurunuz.
• Hava sıcaklığının oldukça arttığı bu yaz günlerinde, bir kıvılcımın yangına sebep olabileceğini unutmayınız.

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