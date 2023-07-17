Uyarı... İşe başlamadan önce tedbirlerimizi alalım…

• Kaynak ve Spiral (izmirillo) makinesi gibi kıvılcım çıkaran iş aletleri ile çalışma yapacağınız zaman, çevredeki kuru otları ve yangına sebep olabilecek diğer malzemeleri temizleyiniz.

• Çalışmanın yapılacağı yerde, yangın söndürme cihazı ve yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurunuz.

• Hava sıcaklığının oldukça arttığı bu yaz günlerinde, bir kıvılcımın yangına sebep olabileceğini unutmayınız.