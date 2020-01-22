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Uyarılar dinlenmedi, 11 milyon fidanın yüzde 90’ı kurudu

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Tarım Orman-İş Sendikası, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 11 Kasım’da 'Geleceğe Nefes' adı altında, diktiği 11 milyon fidanın büyük bölümünün kuruduğunu iddia etti.
Uyarılar dinlenmedi, 11 milyon fidanın yüzde 90’ı kurudu

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından 11 Kasım 2019’da “Geleceğe Nefes” adı altında yürüttüğü kampanya kapsamında, Türkiye’nin farklı illerinde eşzamanlı olarak 11 milyon fidan dikilmişti. Ankara’daki dikim etkinliği de AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılmıştı.

Dikimlerin yapıldığı zaman diliminde meslek kuruluşları ve uzman orman mühendisleri, “toprağın yeterli nem doygunluğuna ulaşmadığını ve bu nedenle tutma oranlarının yüzde 10’un altında olduğunu” belirterek uyarıda bulunmuştu.

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, fidanların dikiminden 2 ay sonra, sahada yapılan araştırmaları değerlendirdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Durmuş, sendika tarafından Çanakkale Ayvacık’taki uygulama alanında yapılan incelemelerde, fidanların kuruduğunu belirlediklerini kaydetti. Uygulamanın “popülist ve tahribatın üstünü örtme operasyonu” olduğunu söyleyen Durmuş, bakanlığın ve Orman Genel Müdürlüğü’nün yasalar gereğince, fidanlama yapmasının zorunluluk olduğunu belirtti.

“BU BİR CİNAYET”

Durmuş, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu çalışmaya yönelik, ormancılık bilim insanları ve bizler, koşulların uygun olmadığını bildirmiştik. Mevsim itibarıyla yeteri kadar yağışın olmadığı dönemde, sırf Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek adına böyle bir kampanyanın yürütülmesinin yanlış olduğunu söylemiştik. Ayrıca dikilen fidanların usulüne uygun ve ehil insanlar tarafından dikilmediği de ortadaydı. Keşke o dönemki iddialarımızda biz yanılmış olsaydık. Birkaç alanda yaptığımız araştırmada yüzde 90’ın üzerinde fidanın öldüğü görülmektedir.

Bu bir cinayettir. Tarım Orman Bakanı ve Orman Genel Müdürlüğü yetkililerini bir kez daha uyarıyoruz. 17 yıldır binlerce hektar orman alanını çokuluslu şirketlere maden sahası olarak peşkeş çektiniz. Bu şirketlerin yarattığı tahribatı değil 11 milyon fidan dikmek, asırlarca uğraşsanız düzeltemezsiniz. ‘Geleceğe Nefes’ diye yutturduğunuz kampanyanın bir maske ve aldatmaca olduğunu bu ülke halkı biliyor. Bu uygulamalar geleceğin nefesi olmak yerine gelecek neslin soluğunu kesmiştir.”

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