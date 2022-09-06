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Uydu görüntüleri, Avrupa kıtasının yaşadığı kuraklığın boyutunu gösterdi

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Avrupa, bu yaz, 500 yılın en kötü kuraklığı olarak tanımlanan durumu yaşarken kıtanın üçte ikisi için alarm verildi.
Uydu görüntüleri, Avrupa kıtasının yaşadığı kuraklığın boyutunu gösterdi

Şimdi, yayınlanan bir uydu videosu uzaydan görülen bu kuru hava dalgasının boyutunu ortaya çıkardı.

Görüntülerdeki bir dizi görüntü, Avrupa’nın bu yıl temmuz ve ağustos aylarında 2021’e kıyasla nasıl göründüğünü karşılaştırıyor ve kıtanın yağmur eksikliği nedeniyle nasıl yemyeşil bir yeşilden kurak bir kahverengiye döndüğünü ortaya koyuyor.

Daily Mail’in haberine göre, video, Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen Kopernik Programı tarafından tweetlendi.

“2022’de #kuraklık tüm Avrupa’yı etkiledi” ifadesinin yer aldığı tweet’teki görüntüler, Sentinel 2 uydusu tarafından çekildi.

Bir sene önceki hali…

ORTA ÇAĞ’DAN BERİ EN KÖTÜSÜ…

Görüntüler, İngiltere’nin güneyinden ve doğusundan kuzey Fransa’ya ve hatta Doğu Avrupa’ya kadar bitki örtüsünün büyük miktarda zarar gördüğünü gösteriyor.

Uzmanlar, Avrupa’nın yüzde 17’sinin bitki örtüsünün etkilendiği bir alarm durumunda olduğunu ve kıtanın Orta Çağ’dan bu yana en kötü kuraklıkla karşı karşıya olduğunu söylüyorlar.

2022 Avrupa yazının, 1540 yılında kıtayı vuran mega kuraklıktan bu yana en kurak yaz olduğu düşünülüyor.

Avrupa’nın çoğu, bu yaz kuraklığı daha da kötüleştiren, orman yangınlarına neden olan, sağlık uyarılarına yol açan ve iklim değişikliğiyle mücadele için daha fazla eylem çağrısı yapan haftalarca aşırı yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya kaldı.

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