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Uyduruk Yatır - Adak Mezarları çoğaltılıyor mu?

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Ünlü tarih araştırmacısı Tuncer Hüseyin Bağışkan, Kıbrıs’ın fethi sırasında, şehit düştükleri öne sürülenler ve Yatırlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Uyduruk Yatır - Adak Mezarları çoğaltılıyor mu?

Taner ULUTAŞ

Tuncer Bağışkan daha düne kadar Mağusa’da Garip Dede’nin bir mezarı olduğunu ancak son zamanlarda bu mezarın yanına Osmanlı Şehidine ait olduğu öne sürülen bir mezarın daha konulduğunu, bunun yanısıra son zamanlarda Lefkoşa’ya da 6 uyduruk mezar konulduğunu öne sürdü.

Tuncer Hüseyin Bağışkan sosyal medyada yaptığı paylaşımında, “Ülkeyi uyduruk Osmanlı şehit mezarlarıyla doldurdular demiştik ya, en sonunda Mağusa'ya da el attıkları bilgimize getirildi. Mağusa, Mehmetali Görmüş Sokağında Garip (Öksüzce) Dede'nin bir mezarı varken, şimdi yanına ikinci bir sözde Osmanlı şehit mezarı daha oluşturuluyor. Bu uyduruk şehit mezarlarının yapılmasındaki amacın ne olduğunu ve kimin tarafından yapıldıklarını hükümetimize ve başbakanımıza ciddi ciddi soruyorum. Bu hokkabazları kim durduracak söyler misiniz? Öksüzce (Garib) Dede adak yeri Mezarlar biriken iki oldu” dedi.

Tuncer Hüseyin Bağışkan açıklamasına devamla, “Kıbrıs genelinde yapılmaya başlanan ve şimdilik 6 tanesini saptayabildiğim uyduruk Osmanlı şehit mezarlarından bir tanesi de İplik Pazarı Camisi avlusunda yer alıyor. Üstelik Lefkoşa şehri gerçekleşen sokak savaşları sonrasına rastlayan 9.8.1570 tarihinde Osmanlıların eline geçmiş olmasına karşın, bu uyduruk şehidin yüzbaşı olduğu ve 1571 yılındaki savaş sırasında şehit olduğu mezarın duvarına konan tabelaya yazılı. Sahtekarlık olursa bu kadar olur. Sözüm ona vakıf şehir Lefkoşa artık Allah’a ve yeni türetilen uyduruk Osmanlı Şehit mezarlarına emanet” ifadesinde bulundu.

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