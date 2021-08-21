ΑΒ üye ülkeleri arasında en pahalı ekmek ve tahıl fiyatı sıralamasında 6'ıncı

Avrupa İstatistik Birimi Eurostat’ın dün yayımladığı verilere göre, Kıbrıs Rum kesiminin, 2020 yılında, ΑΒ üye ülkeleri arasında en pahalı ekmek ve tahıl fiyatı sıralamasında 6’ncı olduğu haber verildi.

Avrupa İstatistik Birimi Eurostat’ın dün yayımladığı verilere göre, Kıbrıs Rum kesiminin, 2020 yılında, ΑΒ üye ülkeleri arasında en pahalı ekmek ve tahıl fiyatı sıralamasında 6’ncı olduğu haber verildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, 2020’de AB genelinde, ekmek ve tahıl fiyatlarının, en pahalı üye ülkede, en ucuzuna kıyasla yaklaşık iki buçuk kat daha yüksek olduğu da belirtildi.

Güney Kıbrıs’ın 120 fiyat düzeyi endeksiyle 6’ncı sırada olduğu kaydedildi.