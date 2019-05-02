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“Uygulamalı Entegre Vektör Mücadelesi” KTTB’de konuşulacak

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Sağlık uzmanları yarın Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde (KTTB) düzenlenecek konferansta “Uygulamalı Entegre Vektör Mücadelesi”ni ele alacak.
“Uygulamalı Entegre Vektör Mücadelesi” KTTB’de konuşulacak

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut’un açılış konuşmasıyla saat 10.00’da başlayacak “Uygulamalı Entegre Vektör Mücadelesi” konferansı öğleden sonra sonuç bildirgesinin hazırlanmasıyla tamamlanacak.

Verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu’nun bu konuda farkındalık yaratmak üzere düzenleyeceği konferansta uzmanlar “Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar”, “KKTC Sulak Alanları ve Vektör Mücadelesindeki Önemi”, “Entegre Vektör Mücadelesi”, “Arazide Uygulamalı Vektör Mücadelesi” konu başlıkları üzerine söz alacak.

Vektör, “enfeksiyon etkenini bir konaktan diğerine aktaran genellikle eklem bacaklı, omurgalı veya omurgasız taşıyıcı canlı” olarak tanımlanıyor.

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