Akıllı telefon pazarının en önemli aktörlerinden birisi olan Huawei, tepe modelleri önemsediği kadar giriş seviyesindeki telefonları da önemsiyor. Her yelpazeden cihazı bünyesinde barındıran şirket, bunlara bir yenisini daha eklemenin hazırlıklarını yapıyor. Gelen bilgilere göre Çin merkezli teknoloji devi, uygun fiyatlı yeni bir telefon daha tanıtacak ve böylece ürün gamını daha da genişletecek. Ancak bu telefonun ismi hakkında henüz netlik kazanan bir detay yok.

Uygun fiyatlı yeni Huawei modeli! İşte özellikleri

İsmi henüz bilinmeyen bu modelin özellikleri ise büyük oranda belli diyebiliriz. Huawei yeni telefonunda bir ilke imza atarak MediaTek işlemciyi kullanmış olacak. Ortaya çıkan verilere göre model, gücünü MediaTek Dimensity 700 yonga setinden alacak. Ayrıca telefon 6.5 inç büyüklüğünde IPS ekran paneli ile gelecek ve bu ekranda 60 Hz tazeleme oranı bulunacak.

Telefon arka tarafında ise dörtlü kamera sistemini barındıracak. Bu bölümde 48MP ana kameraya 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro ve 2MP derinlik sensörü eşlik edecek. Ön kısımda ise 16MP'lik selfie kamerası bizleri karşılayacak. Pil kapasitesi anlamında ise kullanıcıları yine iyi bir deneyim bekliyor olacak.

Bizce 4.000 mAh batarya ve 40W hızlı şarj desteği, uygun fiyatlı bir telefon için oldukça yeterli. Fiyat demişken, sayı telaffuz etmeden de haberi sonlandırmayalım. Söylentiler cihazın 200 doların aşağısında bir etikete sahip olacağı yönünde. Bakalım beklentiler gerçeğe dönüşecek mi? Hep birlikte göreceğiz.