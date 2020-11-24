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Uygur Türklerinin Zulüm Gördüğünü Söyleyen Papa’ya Çin’den Tepki

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Çin, yeni kitabında Uygur azınlığın zulüm gördüğünden bahseden Papa Francis'e tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Francis'in sözlerinin "hiçbir gerçek dayanağı olmadığını" söyledi.
Uygur Türklerinin Zulüm Gördüğünü Söyleyen Papa’ya Çin’den Tepki

Çin, yeni kitabında Uygur azınlığın zulüm gördüğünden bahseden Papa Francis'e tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Francis'in sözlerinin "hiçbir gerçek dayanağı olmadığını" söyledi.

Lijian yaptığı açıklamada, ülkede "Tüm etnik gruplardan insanlar, hayatta kalma, gelişme ve dini inanç özgürlüğünün tüm haklarına sahiptir" ifadelerini kullandı.

Sözcü, 1 milyondan fazla Uygurun ve diğer Çinli Müslüman azınlık gruplara mensup insanların tutulduğu kamplardan ise bahsetmedi.

PAPA FRANCIS: SIKLIKLA ZULME UĞRAMIŞ İNSANLARI DÜŞÜNÜYORUM, ZAVALLI UYGURLARI

Papa Francis, 1 Aralık'ta piyasaya çıkacak "Let Us Dream" adlı kitabında Uygur Türklerini inançları nedeniyle eziyet gören gruplar arasında gösterdi.

Kitapta dünyada "günah ve sefalet, dışlanma ve ızdırap, hastalık ve yalnızlığın hüküm sürdüğü" yerlere bakılması gerektiğinden söz eden Francis, "Sıklıkla zulüm gören insanları düşünüyorum; Rohingyaları, zavallı Uygurları, Yezidileri, IŞİD'in onlara yaptığı gerçekten acımasızca ya da Mısır ve Pakistan'da kilisede dua ederken patlayan bombalarla ölen Hristiyanları" ifadesini kullandı.

ÇİN'DEKI KAMPLAR

Çin'de son yıllardaki Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından sıkça eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, BM verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutulmakta.

Pekin yönetimi ise Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermeyi reddediyor.

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