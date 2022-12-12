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Uyku alışkanlıklarınız sağlık sorunlarının habercisi olabilir

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Yeni yapılan araştırmalara göre uyku alışkanlıkları demanstan huzursuz bacak sendromuna kadar birçok hastalığın belirtisini verebiliyor.
Uyku alışkanlıklarınız sağlık sorunlarının habercisi olabilir

Bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre orta yaşlı sağlıklı bireylerin sık sık gördüğü kabuslar hafıza kaybının erken belirtisi olabiliyor. Araştırmanın yazarı olan Birmingham Üniversitesi İnsan Beyni Sağlığı Merkezi’nden Doktor Abidemi Otaiku, sık görülen kabusların demansın çok erken bir belirtisi olduğunun altını çizerek, “Bu erken belirtileri belirlemek demansı önlemek için geliştirilecek tedavi yöntemlerine yardımcı olabilir" dedi. 

 

Otaiku, bilim insanları hafıza kaybı yaşama riski yüksek olan ancak hastalığın henüz karakteristik bir belirtisini göstermemiş kişilerde bilişsel gerilemeyi yavaşlatabilecek tedaviler geliştirilebileceğini açıkladı. Dr. Otaiku, ek olarak kabus gören ve uyuma sorunu yaşayan kişilere verilen prazosin ilacının alzheimer hastalığına bağlı anormal proteinlerin oluşumunu azalttığının kanıtlandığını söyledi.  

Tip 2 diyabet habercisi mi?

Uyku, Sağlık ve Toplum Programı tarafından kurulan Warwick Üniversitesi'nin profesörlerinden Francesco Cappucio, gün içindeki uyuklamaların ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabileceğini söyledi. İngiliz halkında yapılan bir araştırmanın çıkan sonuçlarına göre, gündüz uyuklamalarının solunum yolu rahatsızlıklarının ve tip 2 diyabetin belirtisi olduğunu söyleyen Cappuccio, “Bunun nedeni obezite, yüksek tansiyon ve diyabet gibi bir çok sayıda kronik rahatsızlığın risk faktörü olan geceleri kalitesiz ve yetersiz uykudur” dedi. 

Sadece yorgunluğun belirtisi olmayabilir 

Cappuccio, İngiltere’de yaklaşık olarak 1,5 milyon yetişkinin OSA’ya (obstrüktif uyku apnesi) sahip olduğunu söyledi. Bunun tedavisi olan bir durum olduğunu belirten Cappuccio, "Genelde aşırı kilolu, şeker hastası veya yüksek tansiyon şikayetleri olan vakalarda görülüyor” diye ekledi. Horlamanın solunum yollarında daralmaya veya çöküntüye neden olabileceğini söyleyen Cappucio, “Beyin, düşük kan oksijen seviyelerini tespit ederek, kişinin uyanmasına ve normal nefes almasına neden olan sinyaller gönderir" dedi. 

 

Cappucio, horlamanın yanı sıra solunum yollarının daraldığının veya çökmesinin diğer belirtilerinin; gece sık sık tuvalete gitme, sabah baş ağrısıyla uyanma ve hatta cinsel işlev bozukluğu olduğunu söyledi. Solunum yollarında daralma veya çökme yaşayan hastalar genelde CPAP denilen pozitif havayolu basıncı veren solunum maskelerini kullanmak zorunda kalırlar.  

En rahatsız edici uyku bozukluğu 

Huzursuz bacak sendromu, bacaklarınızı hareket ettirmek için karşı konulamaz bir dürtü olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte güçlenen bu dürtü, geceleri kendini daha güçlü gösterdiği için huzursuz bacak sendromu bir uyku bozukluğu olarak sınıflandırılan bir sinir sistemi sorunu sayılıyor.   

Sendromun sebepleri altta yatan nedenler olabilir. Örneğin, hamile kadınlarda hormonal değişiklikler bu sendroma neden olurken, d vitaminikalsiyum eksiliği veya böbrek yetmezliği sendroma yakalanma riskini arttırıyor. Cappucio, uzun veya kalitesiz uykuların veya sabahları yataktan kalkamama gibi durumların rutin hale gelip günlük yaşamı etkilediği noktada doktora gidilmesini tavsiye ediyor. “Yorgun hissetmenizin nedeni sağlık sorunlarınızın belirtisi olabilir” diyen Cappucio, bu durumun anemitroid bozuklukları veya depresyonun erken belirtisi olabileceğinin altını çizdi.  

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