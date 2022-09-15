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Uyku Apnesi Ani Ölümlere Sebep Olabilir!

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Aşırı Kilolular Dikkat!
Uyku Apnesi Ani Ölümlere Sebep Olabilir!

Obezitenin en önemli sebep ve sonuçlarından birinin uyku apnesi’dir. Obez kişilerin yüzde 80’inde uyku apnesi vardır. Yaş, cinsiyet, obezite, fazla kilo alımı ile boyun çevresi kalınlaşması, sigara, alkol kullanımı uyku apnesi görülme riskini arttırır. Araştırmalara göre en fazla 40-65 yaş arası kilolu erkeklerde görülen bu hastalıkta eğer kilolu iseniz mutlaka zayıflamanız gerekmektedir. Özellikle de morbid obezite (BKİ>40), uyku apnesine yol açan etkenlerden biridir ve bu süreç de başta hormonlar olmak üzere bir çok sistem olumsuz yönde etkilenir. Yapılan bir araştırmaya göre BKİ>29 ve üzeri olan bireylerin uyku apnesine yakalanma oranı normal bireylere göre 10 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. 

Uyuyamayan Hasta, Karbonhidrata Yönelir! 

“Vücutta oksijen düşük seyrettiğinden hasta gün içinde halsiz, yorgun ve mutsuz olur. Bunun sonucunda ise karbonhidrat açısından zengin gıdalara yönelir. Sonuçta kilo almaya başlar. Yani uyku apnesinin en önemli sebep ve sonucu obezitedir. Araştırmalar obez kişilerin yüzde 80’inde uyku apnesi olduğunu gösteriyor. Daha fazla kilo alımıyla kan basıncının kötüleşmesi, tansiyon problemleri, glukoz intoleransı ve uyku apnesinin daha kötü hale gelmesine yol açar; döngü bu şekilde devam eder. 

Obezite Neden Uyku Apnesine Neden Olur? 

Uyku apnesinin nedenleri içerisinde en büyük önemi obezite taşır. Obezite neden uyku apnesine neden olur; Fazla vücut ağırlığı ilk sebeptir. Bu ağırlık solunum yoluna basınç yapar. Kişinin vücudunda bulunan yağ birikintileri çökmeye başlar ve nöromüsküler kontrol azalır. Çöken yağ birikintileri akciğerin hacmini küçültür ve solunum durması yaşanır. Obeziteye sahip kişilerin boyun, bel ve bel-kalça ölçüleri düzensiz olduğu için uyku apnesini tetikler. 

Uyku apnesi tanısı nasıl konur? 

Hastalığın tanısının konulması için ‘’Polisomnografi’’ denilen test ile gece boyunca beyin fonksiyonları ve solunum düzeni kaydedilir. Polisomnografi testi ile beyin dalgaları, göz hareketleri, horlama, kalp atış hızı, oksijen seviyelerinin ölçümü ve bacak hareketleri gözlemlenir. 

Uyku apnesine karşı ne yapmalıyım? 

Kilo fazlası olan bireylerin zayıflaması apnenin önemli oranda azalmasını sağlamaktadır. Fazla miktarda alkol kullanımı, uyku ilaçları ve sakinleştiriciler boğazdaki kasların gevşemesine neden olduğu için solunumu etkilerler. Bu nedenle kullanımları minimuma indirilmesi gerekmektedir. Uyku pozisyonunun doğru ayarlaması gerekmektedir. Sırtüstü yatmak tehlikeli bir durumken yan veya yüzükoyun şekilde yatmak hastalar için güvenli seçenek olacaktır. 

Uyku Apnesi Kilo Verince Geçer Mi? 

Eğer obeziteniz varsa ve uyku apneninizin temel nedeni kilolarınızdan kaynaklanıyorsa kilo vermek sizin için tedavi yöntemi olacaktır. Fazla yağlarınızdan ve kilolarınızdan kurtulmak bedeni rahatlatır ve beden çok daha sağlıklı çalışır. Muayene olmadan bu sonuca kesin olarak varılması mümkün değildir. Ancak fazla kilo probleminiz varsa ve uyku apnesi problemi yaşıyorsanız kilo vermeniz tavsiye edilir. Diyetle zayıflayamıyorsanız bariatrik cerrahi uzmanımız ile görüşmelisiniz. 

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