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Uyku apnesi birçok hastalığa zemin hazırlıyor

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Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Salih Bilgin, uykuda solunum yolu hastalıkları olarak bilinen uyku apnesi ile ilgili bilgi verdi.
Uyku apnesi birçok hastalığa zemin hazırlıyor

Sağlıklı bir uyku tüm bağışıklık sistemini ve ruh halini olumlu yönde etkileme özelliğine sahiptir. Uyku düzensizlikleri birçok hastalığın oluşumunu tetikleyebilir, gün içerisinde konsantrasyon bozukluğuna bağlı olarak çeşitli kazaları veya aksaklıkları beraberinde getirebilir.

Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Salih Bilgin, uyku apnesinin görüldüğü kişilerde tansiyon, kalp ritim bozukluğu, kalp damar tıkanıklığı, kalp yetmezliği, mide sorunları gibi her türlü hastalık görülme ihtimalinin fazla olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.

 

Uyku apnesi birçok hastalığa zemin hazırlıyor #1

HORLAMA VARSA DİKKAT

Uyku apnesi hastalığının, uyku esnasında solunum yolu tıkmamasına bağlı kandaki oksijen düzeyinin düşmesiyle gelişen bir hastalıklar grubu olduğunu belirten Uzm. Dr. Bilgin, "Biz en çok ilgilendiğimiz hastalıklar uykuda nefes durması hastalığıdır. Uykuda nefesi duran hastaların uykusunda belirli kesintiler olur ve sabahları yorgun kalkar. Bu hastalığın tanısında tek bir tanı yöntemi vardır. O da, uyku testidir. Horlamak, nefes durması gibi semptomlar varsa bu hastalığı görülme oranı yüzde 90'dır. Bunun yanında uyku testi yaparak bu hastalığa tanı koyuyoruz." dedi.

 

Uyku apnesi birçok hastalığa zemin hazırlıyor #2

BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

Bu hastalığın tanısının koyulduğu kişilerde her türlü hastalık olabileceğine dikkat çeken Dr. Bilgin, "Uyku hastalığının genel belirtileri bu hastalar genelde horlarlar, sabahları çok yorgun kalkarlar, gece aşırı terlemesi olur. Sabah kalkınca baş ağrısı şikayetleri olur. Göğüste sıkışma ve çarpıntı olur. Gece sık sık tuvalete kalkarlar. Gündüz aşırı uyku hali ve unutkanlık olur. Depresyondan dolayı hiçbir şeyden zevk almaz. Bu hastalarda yüzde 1 ile 3 arasında ölüm görülür. Uyku testinde 1 gece uyku merkezinde yatarak sabaha kadar hastayı kaydederiz. Sabaha kadar saatteki nefes durma ya da yavaşlama durumuna bakarız. Eğer nefes durma ve yavaşlama sayısı 5'in üstünde ise bu hastalık vardır. 5 ile 15 ise hafif deriz, 15 ve 30 ise orta derece deriz, 30 üzeri ise uyku apnesi var deriz. Eğer uyku apnesi varsa bu bir multidisipliner hastalık olduğu için kulak, burun, boğaz uzmanına göndeririz. Bu hastalığın görülen kişilerde tansiyon, kalp ritim bozukluğu, kalp damar tıkanıklığı, kalp yetmezliği, mide sorunları gibi her türlü hastalık görülme ihtimali fazladır." diye konuştu.

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