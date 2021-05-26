Pandemi döneminde hareketsiz yaşam ve değişen beslenme alışkanlıkları sebebiyle görülme sıklığı artan horlama ve uyku apnesi, uyku düzenini bozduğu için farklı hastalıkların da ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Pandemi döneminde hareketsiz yaşam ve değişen beslenme alışkanlıkları sebebiyle görülme sıklığı artan horlama ve uyku apnesi, uyku düzenini bozduğu için farklı hastalıkların da ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Kişinin günlük aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen bu rahatsızlığın tedavisi ise lazer destekli horlama ve apne cerrahisi ile gerçekleştirilebiliyor. Ulaşılması en zor alanlardaki tıkanıklıklara kolayca ulaşılıp, güvenli şekilde işlem yapılmasını sağlayan lazer destekli horlama ve apne cerrahisi ile hastalar hızlı bir şekilde günlük yaşantısına dönebiliyor. Memorial Ankara Hastanesi KBB Bölümü’nden Doç. Dr. Erdal Seren, lazer destekli horlama ve apne cerrahisi ile ilgili bilgi verdi.

Uyku apnesi yaşam kalitesini düşürüyor

Uyku esnasında şiddetli horlamayla beraber en az 10 saniye kadar uykuda nefes durması olarak tanımlanan uyku apnesi, birçok hastalığa zemin hazırladığı gibi kişilerin yaşam kalitesinin de önemli ölçüde düşmesine neden olmaktadır. Erkeklerde daha çok görülen apnenin başlıca sebepleri arasında; kilo fazlalığı, kısa ve kalın boyna sahip olmak, hava yollarının dar olması gibi anatomik sorunlar, alkol ve sigara kullanımı ile birlikte genetik geçiş bulunmaktadır.

Lazer destekli cerrahi hasta konforunu artırıyor

Uyku apnesi ve horlamanın tedavisi lazer destekli horlama ve apne cerrahisi ile yapılabilmektedir. Bu cerrahi yöntem ile bademcik ve geniz eti büyüklüğü, yumuşak damak ve küçük dildeki sarkmalar, dil kökünün ileri derecede büyümesi, yüz – iskelet sistemi problemleri, gırtlak yapısındaki anatomik bozukluklar gibi üst solunum yolunda tıkanıklık yapan birçok bölge ve seviyedeki yapısal anormalliklerin düzeltilmesi amaçlanmaktadır.

Cerrahi ile burun ve boğazdaki sorunlar gideriliyor

Genel anestezi altında uygulanan lazer destekli horlama ve apne cerrahisinin ilk aşamasında burun ile ilgili sorunlar düzeltilmektedir. Bu kapsamda ilk olarak endoskopik yöntemle alt konkalardaki şişlikler lazer uygulanarak yaklaşık %40- 60 oranında küçültülür, burun kıkırdağındaki eğrilikler septoplasti yöntemi ile veya çıkıntı tarzındaki kıkırdak/ kemik eğrilikleri lazer ile kesilerek düzeltilir ve burun kanatlarındaki çökmeler kıkırdak desteğiyle onarılır. Cerrahinin ikinci aşaması olan boğaz kısmında da tespit edilen sorunlara yönelik olarak, küçük dilin kısaltılması, yumuşak damağın gerilmesi, bademciklerin ve dil kökündeki şişliklerin küçültülmesi işlemleri uygulanabilmektedir.

Kısa sürede günlük hayata dönüş

Oldukça güvenli bir işlem olan lazer destekli horlama ve apne cerrahisi sonrasında hastalar, hastaneden bir veya 2 gün sonra taburcu edilmektedir. Hastalar konuşma olmadan masa başı ve bedensel güce dayalı işlerine 7 gün, konuşma gerektiren işlerine ise 2 hafta sonra dönüş yapabilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri çok önemli

Cerrahi sonrasında yoğun sigara içilmesi veya pasif içicilik, aşırı kilo alımı, kronik alkolizm, hormonal veya endokrin bozukluklar, antidepresan, kas gevşetici ve kortizon gibi ilaçların kullanımı ile tedavi edilmeyen mide ve reflü hastalıkları işlemin başarı oranını azaltabilmektedir. Bu faktörlerden sakınmak cerrahinin kalıcı olmasına yardımcı olmaktadır.

Lazer destekli horlama ve apne cerrahisinin sağladığı avantajlar