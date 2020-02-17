Uyku bozukluğu nedir kronik hastalıklar sebebi olabilir!

Uyku bozukluklukları birçok insanın hayat kalitesinin düşmesine neden olan bir sorun. Uyku bozuklukları hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde...

Uyku problemleri hepimizin zaman zaman karşılaştığı sorunlardan biri. Hayat koşuşturmacası, iş stresi gibi sorunlar uyku dengemizin bozulmasına sebep olabiliyor. Gece uyuyamamanızın arkasında farklı sağlık problemleri de yatabilir. Solunum yolu rahatsızlıkları, alerjiler, stres ve kaygı, noktüri bunlardan bazıları. Uyku bozukluğu hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık...

Uyku bozukluğu nedir?

Uyku, beynin düzgün çalışması için gerekli olan bir ihtiyaçtır. Yeterli uyku veya düşük kaliteli uyku uyumanın potansiyel sonuçları bulunur. En belirgin endişeler yorgunluk ve azalan enerji, sinirlilik ve odaklanma problemleri ile ilgilidir. Karar verme yeteneğini ve ruh halinizi etkilenebilir. Uyku bozukluğu genellikle depresyon veya anksiyete belirtileri ile birlikte ortaya çıkar. Uyku bozuklukları depresyon veya anksiyeteyi şiddetlendirebilirken, depresyon veya anksiyete uyku sorunlarına yol açabilir.

Uyku bozukluğu ile kalp hastalığı ve diyabet gibi birçok kronik sağlık arasında bağ vardır. Uyku bozuklukları, konjestif kalp yetmezliği, osteoartrit ve Parkinson hastalığı gibi tıbbi ve nörolojik problemler için bir uyarı işareti de olabilir.

Uyku bozukluğu nedenleri

Uyku bozukluklarına neden olabilecek birçok durum, hastalık ve bozukluk bulunuyor. Çoğu durumda, altta yatan bir sağlık sorununun sonucu olarak uyku bozuklukları gelişir.

Alerjiler ve Solunum Sorunları

Alerjiler, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonları geceleri nefes almayı zorlaştırmaktadır. Burnunuzdan nefes alamama da uyku sorunlarına neden olabilir.

Kronik ağrı

Sürekli duyulan ağrı, uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Uykuya daldıktan sonra bile sizi uyandırabilir.

Kaygı ve stres

Kaygı ve stres genellikle uyku kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Uykuya dalmanız veya uykuda kalmanız zor olabilir. Kabuslar, uykuda konuşma veya uyurgezerlik de uykunuzu bozabilir.

Noktüri

Noktüri veya sık idrara çıkma, gece boyunca uyanmanıza neden olarak uykunuzu bozabilir. Hormonal dengesizlikler ve idrar yolu hastalıkları bu durumun gelişmesine katkıda bulunabilir. Sık idrara çıkma durumunda kanama veya ağrı eşlik ediyorsa mutlaka hekiminize başvurun.

Uyku bozukluğu belirtileri

Uyku bozukluklarının belirtileri arasında gündüzleri çok uykulu olmak ve geceleri uykuya dalmakta zorluk vardır. Bazı insanlar, araç kullanırken olduğu gibi uygunsuz zamanlarda uykuya dalabilirler. Diğer belirtiler arasında alışılmadık bir şekilde nefes almak veya uykuya dalmaya çalışırken rahatsız edici bir hareket etme hissi vardır. Uyku sırasında olağan dışı veya rahatsız edici hareketler veya deneyimler de mümkündür. Düzensiz bir uyku ve uyanıklık döngüsüne sahip olmak, uyku bozukluklarının bir başka belirtisidir.

Uyku bozukluğu tedavisi

Uyku bozukluklarının tedavisi, türe ve altta yatan nedene bağlı olarak değişebilir. Bununla birlikte, genellikle tıbbi tedaviler ve yaşam tarzı değişikliklerinin bir kombinasyonunu içerir.

Tıbbi tedaviler

Tıbbi tedavide hastaya uyku hapları, melatonin takviyeleri, alerji veya soğuk algınlığı ilacı, altta yatan sağlık sorunları için ilaçlar uygulanır.

Yaşam tarzı değişiklikleri

Tıbbi tedavilerlerin yanında yapılan yaşam tarzı değişiklikleri uyku kalitenizi büyük ölçüde artırmanızda size yardımcı olur. Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek sebze ve balık ağırlıklı beslenmek, egzersiz yaparak stres ve kaygıyı azaltmak, düzenli bir uyku planı uygulamak, yatmadan önce daha az su içmek, kafein alımını sınırlamak, tütün ve alkol kullanımını azaltmak ve yatmadan önce daha düşük karbonhidratlı yemekler yemek edinmeniz gereken alışkanlıklardan olacaktır.

Her gün aynı saatte yatmak ve uyanmak da uyku kalitenizi arttırmanızı sağlar. Hafta sonları uyumak cazip gelse de, bu zamanlarda uyanmayı ve uykuya dalmayı zorlaştırabiliceği için rutine bağlı kalmanız çok önemlidir.