Uyku Bozukluğuna Dikkat!

Uyku bozuklukları kişilerin yaşam kalitesini ve sağlıklarını olumsuz etkileyen bazen de yaşamı tehdit edici boyuta ulaşabilen rahatsızlıklardır.

Gün içerisinde yorulup, halsiz düşebiliriz ama yorgun olmasak bile her gün birçok yönden yenilenmemiz açısından önemli olan bir uyku dönemi geçiririz. Bu uyku dönemi boş bir zaman dilimi olmamakla birlikte yaşam kalitemiz ve sağlığımız açısından önemlidir. Bununla birlikte sıklıkla görülen birçok uyku rahatsızlıkları bulunmaktadır ve bu rahatsızlıklar kişilerin yaşam kalitesini ve sağlıklarını olumsuz etkiler. Hatta bazı uyku rahatsızlıkları yaşamı tehdit edici boyuta ulaşabilmektedir.

Uyku bozuklukları sebepleri olabilir?

Psikolojik Faktörler (özellikle stres) Yaşam Tarzı (kafein/alkol kullanımı, ilaçlar, çalışma saatleri) Çevresel Faktörler (ışık, ses)Ne zaman profesyonel yardım arama gereksinimi duyulmalı?

Öncelikle yaşam kaliteniz azalmış, günlük ve sosyal işlevsellikte problemler ortaya çıkmaya başlamış ise yardım aramak için durmamak gerekir. Muayene süreci ile birlikte uyku problemine ilişkin nedenler ortaya konulur ve bununla birlikte ilgili bilgiler sizden talep edilir. Gerek duyulduğu taktirde ise uyku merkezlerinde tedaviye yönlendirilebilir. Bunun yanı sıra uyku ilaçları kullanımında dikkatli olmak gereklidir, kesinlikle uzman bir kişinin onayı olmadan uyku ilacı temin edilmemelidir.

İyi ve kaliteli uykuyu nasıl sağlarız?

Eğer uyku bozuklukları sizin de sorununuzsa uzman bir kişiden bu konuda destek alın ve muayene olun. Bunun yanı sıra yürütülen tedavi süreci ile birlikte sizin de yapacağınız birtakım yaşamsal davranış değişiklikleri bu süreci hızlandırmak için yardımcı olabilmektedir. Bu davranış değişikliklerini ise aşağıda anlatılacağı şekilde ele alabiliriz.

İlk olarak uykunuz olmadığı halde yatağa gidip uyumaya çalışmayın. Bu sırada yine uyuyamadığınızı düşünüp kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Uyku için yatağa gitmeden önce kendinizi rahatlatacak şeylerle meşgul olabilirsiniz. Yatağa aç veya dolu bir karınla girmeyin bu size rahatsızlık verecektir. Kafein ve alkol kullanımına dikkat edin. Oda ışık ve sıcaklığına dikkat edin. Uyku hapları konusunda dikkatli olun. Uyku ve günlük aktivite konusunda bir düzen içinde olmaya özen gösterin.