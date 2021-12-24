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Uyku Bozukluğuna Hızlı Teşhis

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Uyku Bozukluğuna Hızlı Teşhis
Uyku Bozukluğuna Hızlı Teşhis

Yalova Üniversitesi'nde aylar süren uyku problemi teşhisini dakikalara indiren bir yapay zeka algoritması geliştirildi. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde test edilen sistem, yüzde 90'ın üzerinde başarı sağladı.

Uyku rahatsızlıkları yaşam kalitesini bozuyor, ölüme kadar götüren çeşitli hastalıklara zemin hazırlıyor. Buna rağmen teşhisi zor. Tam bir teşhis uzun bir klinik gözlemi ve raporlama gerektiriyor.

Uyku bozukluğuna hızlı teşhis

Yalova Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği tarafından yaklaşık 3 yıllık araştırma ve çalışmaların sonrasında günler süren uyku bozukluğu tespiti artık dakikalara indirildi.

Test aşamasında olan sistem yüzde 93 olumlu yanıt veriyor.

Sistem Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde test edildi. Yüksek başarı oranına ulaşıldı.

'Çalışma tamamlanırsa yazın bütün hastaneler kullanabilecek'

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yunus Özen, çalışmaların tamamlandığında yazın bütün hastanelerin kullanabileceği bir sistem geliştirilmiş olacağını söyledi.

Üzerinde çalışılan mobil uygulama işleri daha da kolaylaştıracak.

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan Doç. Dr. Zahide Yılmaz ise şunları aktardı:

"Evde uygulanabilir yöntemleri değerlendirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle laboratuvara alınan hasta sayısını azaltmak ve randevu sürelerini kısaltmayı hedefliyoruz." 

Algoritma, uyku evrelerini ve kalitesini belirliyor. Apne ve hipo-apne gibi uykuda solunumla ilgili görülen rahatsızlıkları da raporluyor.

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