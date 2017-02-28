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Uyku felcinin nedenleri neler?

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Uyku felcinin nedenleri neler?
Uyku felci, halk arasında karabasan olarak da adlandırılan uyanıklık ve uykuya geçiş arasında görülen bir sorun. Peki uyku felci neden olur? Uyku felcini engellemek için yapılması gerekenler neler?

İnsanların hemen hemen yarısı hayatında bir kere bu kötü deneyimi yaşıyor. Karabasan olarak sıkça söz edilen, fakat aslında bir uyku sorunu olan uyku felci nedir? Uyku felcine sebep olan etkenler neler?

UYKU FELCİNİN NEDENLERİ

Uyku felcinin başlıca nedenleri arasında, uykusuzluk, uyku düzeninde değişiklikler, anksiyete gibi sorunlar, kalıtsal problemler, sırt üstü yatmak ve madde bağımlılığı görülüyor. REM uykusu sırasında vücut derin uykuda olur ve zihinde rüyalar görülür. Rüya sırasında vücudumuzu hareketsiz tutmak için beyin, kaslarımızı kontrol etmemizi engeller. Eğer REM uykusu sırasındaki döngü sona ermeden uyanılırsa bilinç açılır fakat vücut halen kontrolümüzde değildir, yani yeni uyanmış olsak da vücut hareket edemez.

UYKU FELCİ SIRASINDA GÖRÜLEN HALÜSİNASYONLAR

Uyku felci sebebiyle bazı halüsinasyonlar görülür, bunlardan en bilineni karabasandır. Kişi göğsünde bir baskı hisseder ve üzerinde biri oturuyor hissine kapılır. Nefes alması zorlaşır ve kendini paniğe sürükler. Uyku felci sırasında bazı kişiler, orta beynin aşırı tetik olma durumu sebebiyle odada olmayan kişilerin varlığını hissedebilir. Bazen de uçma, süzülme gibi deneyimler yaşanabilir. Uyku felci genellikle 14-17 yaş aralığında ilk kez deneyimlenir. Dünya nüfusunun yüzde 40’ında uyku felci görülür.

UYKU FELCİ NASIL ENGELLENİR?

Stressiz bir uyku, uyku felcini engellemede en önemli yöntemlerden biri. Bilinmeyen ilaçlar ve uyku düzensizliği ise uyku felcini tetikleyen etkenlerden. Uyku felcini engellemek için yan şekilde yatmanız bir çözüm olabilir. Vücudunuzda tek bir noktaya odaklanıp kendinizi hareket ettirebilirseniz uyku felci sona erecektir.

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