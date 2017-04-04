Sol tarafa yatmak lenf sisteminizi destekler. Ayurveda öğretisine göre sol tarafa yatmak, vücudumuzun lenfatik kısmı sol kısım olduğu için, lenf bezlerinin lenf sıvısını ve atıkları daha iyi filtrelemesine yardımcı oluyor. Batı tıbbının yaptığı araştırmalar da bu görüşü kanıtlar nitelikte. Elde edilen veriler, sol tarafa yatmanın beyni atık maddelerden arındırma konusunda hızlandırıcı bir etki yarattığını gösteriyor. Buna karşılık sağ tarafa yatmak ise tam tersi etki göstererek lenf sisteminin işleyişini yavaşlatıyor.

Uykunun ne kadar önemli olduğunu, her gün düzenli alınan uykunun sağlığa ne gibi faydaları olduğunu biliyorsunuz belki fakat bunun kadar önemli olan bir başka şeyin de yatış pozisyonunuz olduğunu duymamış olabilirsiniz.