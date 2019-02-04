Uyku seks hayatını nasıl etkiler?

Yaşam kalitesini büyük bir oranda etkileyen uyku düzeni seks hayatını da etkiliyor. Vücudun ihtiyacı olan uyku saplanmadığı taktirde cinsel performansınız da düşüş olabilir.

Yaşam kalitesini büyük bir oranda etkileyen uyku düzeni seks hayatını da etkiliyor. Vücudun ihtiyacı olan uyku saplanmadığı taktirde cinsel performansınız da düşüş olabilir. Yapılan araştırmalara göre düzenli uyuyan kişilerin cinsel performansında da artış olduğu görülmektedir. Seks hayatında oldukça önemli bir yere sahip olan uyku düzeni hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için bir araya getirdiğimiz haberde görebilirsiniz.

Günlük hayatta bir çok eylemi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen uyku düzeni yeterli düzeyde alınmadığı taktirde psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Yapılan araştırmalara göre vücudun ihtiyacı olan uykuyu alan kişilerin cinsel performansının da arttığı tespit edilmiştir.

Cinsel yaşamınızı daha güçlü tutmak için sağlıklı bir uyku şart! Uykuya doymuş bir vücut daha sağlıklı bir zihin ve daha aktif bir vücut demektir. Hepsinin sonucu gece partnerinizle daha sağlıklı cinselliğe çıkmaktadır.

Her ne kadar günlük vücudun ihtiyacı olan uyku saati 7-9 saat arasında tutulsa da kişiden kişiye göre bu saat dilimi değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun için vücudunuzu dinleyin ve vücudunuzun ihtiyacı olan saat dilimini kendiniz belirleyin.

Eğer ki geceleri uyku tutmuyorsa bedeninizi uyutmak için zorlamayın. Uyuduğunuz odadan çıkıp biraz gezinin ve sonra tekrar odanıza dönüp uyumayı deneyin. Ya da partnerinizle seks yapabilirsiniz. Cinsellik sonrası vücudunuza yayılan rahatlama daha rahat uyumanızı sağlayacaktır.

Uyku saatinize 1 saat kala elektronik eşyalardan uzak durun. Akıllı telefonunuzu odanın en ücra köşesine bırakıp yatağınıza gidin. Böylelikle titreşimle gelen mesajlar uykunuzu bölmeyi reddedecektir.