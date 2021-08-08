Uyku Sorunlarına İyi Gelen 9 Besin!

Uykuya dalmakta güçlük çekme günümüzde en yaygın sorunlardan biridir. Uyku problemi yaşayan kişiler uyandıklarında yorgun hissederler ve günlük işlerini dahi yapmakta zorlanırlar. Dolayısıyla bu durum hayat kalitelerini olumsuz yönde etkiler. Uyku sorununun tedavisinde ise beslenmenin rolü büyüktür. Peki hangi besinler uyku sorunlarına iyi geliyor? Dr. Sıla Gürel konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Günlük olarak yeterli ve sağlıklı bir uyku, vücudumuzun tüm fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağlar. Uyku ritminin ve vücut ısısının düzenlenmesi üzerinde önemli bir paya sahip olan melatonin hormonu gece 02.00-04.00 saatleri arasında maksimum salgılanmayı gösterir. Vücudun sirkadiyen ritminin ayarlanması için bu saatleri uykuda geçirmek oldukça önemlidir.

Uyku sorununun başlıca sebepleri ise: Uykuya yakın yemek yeme alışkanlığı, çok fazla kafein tüketimi, yoğun stres ve sağlık sorunlarıdır. Uyku sorununun tedavisinde beslenmenin rolü büyüktür. Uykusuzluğa iyi gelen doğal yiyecekler, kaçan uykunuzu geri getirmek ve daha verimli bir güne uyanmak için birebirdir. Bu besinler şunlardır;

Süt ve süt ürünleri

Proteinden zengin olan süt bedeni rahatlatan ve hızlı uykuya dalmayı kolaylaştıran amino asitler yönünden de zengindir. Yatmadan önce yarım bardak ılık süt içmek uyku kalitesini önemli ölçüde artırır.

Muz

Güçlü bir potasyum kaynağı olan muz aynı zamanda melatonin hormonunu da arttırır. Bu durum vücudun gevşemesinde rol oynayarak uykuya dalma sürecini hızlandırır.

Yulaf

Yulaf zengin lif içeriği ile sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Beslenme programınızda yulafa yer vermek daha rahat bir şekilde uykuya dalmanızı sağlar.

Bitki çayları

Özellikle papatya çayı, melisa çayı gibi bitki çayları sakinleştirici özellikleri ile yatmadan önce tüketildiğinde uykuya geçişi oldukça rahat bir hale getirir.

Bal

Balın içinde bulunan oreksin beynin dinlenmesine yardımcı olur. Yukarıda bahsedilen bitki çaylarına ek bir tatlı kaşığı bal uykuya dalmaya oldukça yarar sağlar.

Marul

İçindeki laktamaz ve phytonutrient sayesinde kasları gevşeten bir besindir. Akşam saatlerinde yenildiğinde bu etkisiyle uykuya geçişi de kolaylaştırır.

Brokoli

İçerdiği mineraller sayesinde kas ve sinirlerin gevşemesine yardımcı olan brokoli de uykusuzluk çektiğiniz o uzun gecelerin çözümü olmaya adaydır.

Ceviz

Melatonin salgılanmasını artıran ceviz sağlıklı bir uyku için gerekli bileşenlere sahiptir. Yatmadan önce birkaç adet ceviz tüketmek hızlı ve kesintisiz bir uykuya yardımcı olur.

Badem

İyi kalitede protein ve önemli mineraller içeren badem yatmadan önce tüketildiğinde vücudu uykuya hazırlarken uyku geçişini kolaylaştırır.



Uyku sağlığınızı kazanma yolunda attığınız adımlara ek, yukarıda bahsedilen besinleri tüketmek bu süreçte sizlere yardımcı olacaktır.