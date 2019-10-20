Uyku Tıbbı, Fizyolojisi ve Uyku Bozuklukları Yakın Doğu Üniversitesinde Düzenlenen Uluslararası Sempozyumda Tartışıldı…

Uluslararası Uyku Bilimleri ve Teknoloji Derneği’nin (ISSTA- International Sleep Science and Technology Association), 6. Uluslararası Uyku Tıbbı ve Bilim Uzmanlığı Forumu ile ISSTA Üyeleri Yıllık Kurulu Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Girişimi (NERITA) ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 No’lu salonda gerçekleştirilen “2019 ISSTA Üyeleri Yıllık Kurulu ve 6. Uluslararası Uyku Tıbbı ve Bilim Uzmanı Forumu’na akademisyenler ve sanayi temsilciler yoğun katılım gösterdi.

Uyku Tıbbı ve Teknolojilerine İlişkin Sunumlar Yapıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, üç oturumda gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasını, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Teknoloji Danışmanı ve NERITA Başkanı Prof. Dr. Murat Özgören yaptı. Prof. Dr. Özgören, uyku tıbbı ve bütün tıbbi süreçlerde tasarımın öneminden, ne kadar kritik olduğundan, uyku tıbbında jeolojinin, çevresel etmenlerin, bulunulan yerin özelliklerinin uyku araştırmalarını nasıl etkilediğine vurgu yaptı.

Uluslararası Uyku Tıbbı Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Rayleigh Chaing ise yaptığı konuşmasında, uyku tıbbında kullanılan teknolojik gelişmeler ve blok zinciri bağlantısından bazı detayları sundu.

Toplantıya özel sektör temsilcisi olarak katılan Vodafone Telsim Pazarlama Müdürü Yiğit Camcı Nesnelerin İnterneti ve 5G teknolojisinin getirileri, INNOVIA Şirketinden Ali Tüzünkan, akademi-sanayi araştırma kültürü ve işbirliği, NEU Robotik Laboratuarı’ndan Nurullah Akkaya da Yapay Zekâ üzerine uygulama örnekleriyle ilgili sunumlar gerçekleştirdiler.

Uyku Alanında Yeni Meslek Grupları Oluşuyor…

Sempozyumun ikinci bölümünde ise Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, uyku tıbbı üzerine gerçekleştirdikleri akademi-sanayi işbirliği ile yapılan çalışmaları sundu. Daha sonra uyku ile ilgili alanlarda yeni meslek gruplarının oluşacağını, örneklerini ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bu meslek gruplarının akademik eğitimi açısından çok fazla görev düştüğünü belirtti.

Uykunun Beyin İşleyişi Üzerine Konuşuldu…

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Gonca İnanç, uykuda hemodinamik değişimleri, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Dr. İpek Ergönül, insan faktöründe vardiyalı çalışmanın beyin işleyişi üzerindeki etkilerini, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Dr. Burçin Şanlıdağ, epilepsi hastalarında klinik yaklaşımları ve Gülcem Altınoğlu da, Nörofeedback terapinin uyku tıbbındaki yerini anlattılar.

Konuları Tartıştılar…

Sunumların ardından uyku tıbbi teknolojileri, yapılan akademik çalışmalar, potansiyel akademik çalışmalar ve işbirlikleri ile ilgili tartışmalar gerçekleştirildi. Yapılan sunumların ardından, konuşmacıların ve bazı katılımcılarında iştiraki ile üçüncü bölüm NERITA toplantı salonunda gerçekleştirildi. Katılımcıların kendi çalışmalarına ilişkin soru ve sorunları, çözüm önerileri, ileride ortak olarak yapılabilecek araştırma konuları tartışılıp ISSTA, Yakın Doğu Üniversitesi, NERITA, DESAM ve YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ortaklığıyla düzenlenen etkinlik sonlandırıldı.