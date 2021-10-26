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Uyku yaşlılıkta daha önemli: Bilişsel gerilemeyi geciktiriyor

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Geceleri yaklaşık 6 ila 8 saat uyuyan yaşlılarda bilişsel gerilemenin geciktiği ve bu durumun beyni dinç tuttuğu açıklandı. ABD'de yapılan araştırmaya göre az uyku kadar fazla uyumanın da bilişsel performans üzerinde olumsuz bir etkisi var.
Uyku yaşlılıkta daha önemli: Bilişsel gerilemeyi geciktiriyor

Geceleri yaklaşık 6 ila 8 saat uyuyan yaşlılarda bilişsel gerilemenin geciktiği ve bu durumun beyni dinç tuttuğu açıklandı. ABD'de yapılan araştırmaya göre az uyku kadar fazla uyumanın da bilişsel performans üzerinde olumsuz bir etkisi var.

Brain akademi dergisinde yayımlanan araştırma ilerleyen yaşlarda uyku süresi ile bilişsel gerileme arasındaki bağlantı incelendi. 100 yaşlı yetişkinin uykusu takip edildi.

Araştırma sonucunda sadece altı ila sekiz saat uyuyanların beyin fonksiyonlarını koruduğu ortaya çıktı. Çalışmada, "Yaşlılarda geceleri altı ila sekiz saat uyku uyumak bilişsel gerilemeyi geciktiriyor" bulgusuna ulaşıldı.

5.5 saatten az uyumanın bilişsel performansı azalttığı görüldü. Aynı durumun 7.5 saatten fazla uyuyan kişilerde de geçerli olduğu açıklandı.

Araştırmacılar uyku kalitesinin de bilişsel sağlık için önemine dikkat çekti.

Gürültü gibi nedenlerle geceleri sık kalkmanın uyku döngüsünü kesintiye uğrattığı, vücudu ihtiyaç duyduğu onarıcı uykudan mahrum bıraktığı belirtildi.

Araştırmayı yürüten Washington Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi'nin Bölüm Başkanı Dr. Brendan Lucey "Çalışmamız, bilişsel performansın zaman içinde istikrarlı olduğu ideal bir uyku süresi olduğunu gösteriyor" dedi.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne göre okul çağı çocukların 9 ila 12 saat uyuması gerekirken yetişkinler gece en az 7 saat uyumalı.

Ancak yaşlıların, kronik durumlar ve uyanmalarına neden olabilecek ilaçlar nedeniyle genellikle kesintisiz 7 saat uyumakta zorlandığı belirtiliyor.

Eylül ayında yayımlanan başka bir araştırmada, gece 6 saatten az uyuyan yaşlıların beyinlerinde Alzheimer hastalığı göstergesi beta amiloid'in arttığı ortaya çıkmıştı.

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