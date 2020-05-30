Uykuları kaçıracak Cumhurbaşkanlığı anketi!

Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: İmamoğlu, Erdoğan'ı geride bıraktı.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 'İlk turda sadece Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu yarışıyor olsa hangisine oy verirsiniz?' sorusuna 'İmamoğlu' yanıtını verenler yüzde 45,5 oldu. Erdoğan'a oy vereceğini açıklayanlar ise 40,4'te kaldı.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz Cumhurbaşkanlığı Seçimi Araştırması’nın sonuçlarını Youtube’da paylaştığı bir video ile açıkladı.

Avrasya araştırma tarafından yapılan ankete göre “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olsa oy verir misiniz? sorusuna yurttaşların yüzde 46,9’u “Hayır, oy vermem”, yüzde 39,2’si “Evet, oy veririm”, yüzde 14,9’u ise “Diğer adaylara bağlı” yanıtını verdi.

YÜZDE 66,7 CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEN MEMNUN DEĞİL

Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun kaldınız mı? Sorusuna ise vatandaşların yüzde 24,1’i “Evet çok memnunum” yanıtını verirken yüzde 66,7’si “Hayır, hiç memnun değilim” cevabını verdi. Bu soruya yanıt verenler arasında kararsızların oranı ise 9,2 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili sorulan bir diğer soru ise “Yeniden referandum yapılsaydı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi- partili başkanlık sistemine ne yönde oy kullanırdınız?” oldu.

Soruya ankete katılanların yüzde 63,1’i “Hayır oyu verirdim” yüzde 27,6’sı “Evet oyu verirdim” yanıtını verdi. Kararsızların oranı ise 9,3 olarak belirlendi.

Olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet tek adayla mı gitmeli yoksa her parti kendi adayıyla mı gitmeli? (Erdoğan’a oy vermeyeceğini belirtenlere sorulmuştur)

Yüzde 52,7 Tek aday ile

Yüzde 32,1 Her parti kendi adayı ile

Yüzde 15,2 fikrim yok

Partiniz aday çıkarmaz ve CHP adayını desteklerse sizin tutumunuz ne yönde olur? (Cumhur İttifakı’na oy veren seçmenlere sorulmamıştır)

İYİ Parti seçmenleri:

Yüzde 69,7 Partimin kararına uyarım

Yüzde 28: CHP’nin adayına bağlı

Yüzde 2,3 Hayır, CHP adayına oy vermem

HDP seçmenleri:

Yüzde 85,2: Partimin kararına uyarım

Yüzde 10,3: CHP’nin adayına bağlı

Yüzde 4,5 Hayır, CHP adayına oy vermem

Muhalefet çatı aday ile seçime katılırsa muhalefetin adayı kim olmalıdır?

Yüzde 22,1: Kim olursa olsun oy vermem

Yüzde 25,5: Kim olursa olsun oy veririm

Yüzde 18,4: Ekrem İmamoğlu

Yüzde 12,7: Mansur Yavaş

Yüzde 11: Bilmiyorum

Yüzde 10,3: Diğer

İlk turda sadece Recep Tayyip Erdoğan ile muhalefetin ortak adayı olan birisi yarışıyor olsa hangisine oy verirsiniz?

Yüzde 42,3: Muhalefetin ortak adayı

Yüzde 39,8: Recep Tayyip Erdoğan

Yüzde 17,9: Muhalefetin adayına bağlı

İlk turda sadece Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş yarışıyor olsa hangisine oy verirsiniz?

Mansur Yavaş: 39,7

Recep Tayyip Erdoğan: 39,9

Kararsızım: 20,4

İlk turda sadece Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu yarışıyor olsa hangisine oy verirsiniz?

Ekrem İmamoğlu: 45,5

Recep Tayyip Erdoğan: 40,4

Kararsızım: 14,1