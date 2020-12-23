Uykumuz geldiği halde uyumazsak vücutta bakın neler oluyor

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Hikmet Fırat, sağlıklı ve kaliteli uykunun özellikle yeni tip -Kovid-19 salgınıyla mücadele edilen süreçte çok önemli olduğunu ifade etti.
Her yaş grubunun günlük uyku ihtiyacını karşılaması gerektiğini belirten Fırat, "Uykululuk hali öğrencilerin başarılarını etkiliyor.
Yeterli ve kaliteli uyku, çocukların derse odaklanmasını, konuyu anlamasını sağlar, soru çözme kabiliyetini artırır.
Çevrim içi eğitim öğrencilere yeterli uyku imkanı da sağladı. Sabah erkenden kalkmak zorunda kalmadan derslerine girebiliyorlar" diye konuştu.
Fırat, ilkokul çağındaki bir çocuğun günlük 10 saat, ortaokul, lise öğrencilerinin ise 8 saat uyumasının yeterli olacağını kaydetti.
Aynı saatte uyumak neden önemli?
Kaliteli uykunun önemine değinen Fırat, şunları söyledi: "Her gün aynı saatte uyumaya özen gösterin. Arkadaş grubuyla buluşup ya da sabahlara kadar televizyon seyredip 'Nasıl olsa hafta sonu uyurum' mantığı yanlış.
Uykunun telafisi yoktur. Uykunuz geldiğinde direnmeyin. Uyku sizin günlük performansınızı etkileyecektir. O gün uykusuzsanız verim alamazsınız."
Uykuya rahat geçmek için yatmadan önce bunları yiyin!
Fırat, yatmadan önce ılık duş almanın, yoğurt, süt, muz tüketmenin uykuya geçişi kolaylaştıracağını belirtti.
Uyku herkes için çok önemli çünkü...
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın da uykunun her birey için önemli olduğuna işaret etti.
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