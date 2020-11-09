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Uykunuzun Huzuru Kaçmasın

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Her 10 kişiden 1’inde görülen ve Willis-Ekbom hastalığı olarak da bilinen ‘Huzursuz Bacak Sendromu’, dünyada en sık rastlanan sinir sistemi bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor.
Uykunuzun Huzuru Kaçmasın

Kişinin bacaklarındaki kasları sürekli hareket ettirme veya esnetme ihtiyacı duyduğu kontrol edilemeyen bir durum olan bu sorun daha çok dinlenirken veya uyurken kötüleştiği için yaşam kalitesini de olumsuz etkiliyor. Hareket bozukluğu olan bu problemin şikayetlerinin gece arttığına dikkat çeken Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nuriye Gürer, “ Erken teşhis ve tedavi büyük önem taşıyor. Her yaşta ortaya çıkabilecek bu sorun ellerinizde ve ayaklarınızda bulunan sinirlere de zarar verebilir. Huzursuz bacakların rahata kavuşabilmesi için yapılabilecek en iyi şey hareket ettirmektir. Bu yüzden ilaç tedavisinin yanında fizik tedavi büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Bacaklarda yanma, kaşıntı, ürperme, karıncalanma gibi belirtiler ile kendini gösteren ‘Huzursuz Bacak Sendromu’, kişilerin yaşamını olumsuz etkiliyor. Hareket bozukluğu olan bu sorun dinlenme dönemlerinde, geceleri uyumadan hemen önce daha kötü olurken film izlerken, uzun bir iş toplantıları, uçak yolculukları gibi hareketsiz kaldığımız zamanlarda da kendi gösterebiliyor. Nedeni tam olarak bilinmeyen bu problem ile ilgili son yapılan araştırmalarda, bilim insanları beyin kimyasalı dopaminin dengesizlikten dolayı kas hareketini kontrol etmek için mesajlar gönderebileceğini belirtiyor. Ayrıca demir eksikliği, gebelik, omurilik rahatsızlıkları, böbrek yetmezliği ve genetik hikayeler de bu hastalığın ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Uyku Kalitesini Etkiliyor

‘Huzursuz Bacak Sendromu’ bazı durumlarda kaslarda meydana gelen kramplar ve uyuşma ile karıştırılabiliyor. Bu da hastalığın tanısının koyulmasını ve tedavi sürecinin başlatılmasını geciktirdiğini belirten Romatem Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nuriye Gürer,“ Ne kadar erken tedavi süreci başlarsa hayatınız o kadar az etkilenir. Çünkü yaşamımızın 1/3 ‘üne hakim olan uyku durumun kalitesini bozan bu rahatsızlık haliyle vücut sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Özellikle bu dönemde bağışıklık sistemimizin korunmasında büyük rol oynayan uyku için bu sorunun çözümü büyük önem taşıyor. Ayrıca kafein, alkol, sigara ve stres bu durumun ortaya çıkmasını tetikleyebilir.” ifadelerini kullandı.

Şikayetler 20 Yaşından Önce Ortaya Çıkıyor

Dr. Gürer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Olguların çoğuna tanı konulamadığı için hastalığın görülme sıklığı kesin olarak bilinmiyor. Doktora başvuran hastaların çoğu orta ve ileri yaşta olmasına rağmen olguların yüzde 35’inde şikayetler 20 yaş öncesinde başladığı görülüyor. Bu sorunu yaşayan kişilerde ekstremite (kol ve bacak) ve eklem ağrısı da görülebiliyor. Hastaların çoğunda ağrılı sendromlar daha sık izleniyor. Örneğin bu hastalarda bel ağrısı yüzde 38, eklem ağrısı yüzde 50, yumuşak doku romatizmaları yüzde 30 olarak tespit edilmiştir. Huzursuz bacak birçok romatizmal hastalıkla birlikte görülse de, en iyi bilineni romatoid artritdir. Vücudunuzun herhangi bir yerinde uzun süreli, açıklanamayan bir rahatsızlığınız olduğunda, özellikle de bu rahatsızlık normal bir şekilde uyumanıza engel oluyorsa bir uzmana başvurmalısınız. “

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