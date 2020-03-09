Uykusunu canlı yayınladı, 5 bin dolar kazandı

Mizkif rumuzlu Twitch yayıncısı canlı yayında uyudu. Takipçileri uygulamanın bağış yapma özelliğini kullanarak Mizkif'e 5 bin 500 dolar verdi.

İnternet üzerinden canlı yayın yapmak için kullanılan Twitch uygulamasında Mizkif rumuzlu bir kullanıcı, yaklaşık 5 saat boyunca uyuyarak 5 bin 500 dolar (yaklaşık 34 bin TL) kazandı. 300 binden fazla takipçisi olan Mizkif, topladığı gelirin bir kısmını takipçisine oyun konsolu hediye ederek değerlendirdi.

Duvar'ın haberine göre Twitch üzerinden bağış toplama özelliğini aktif hale getiren yayıncı uyuduğu anlarda izleyiciler, farklı miktarlarda bağışlar yaparak onu uyandırabilecek şeyler yapmasına imkan tanıdı.

Örneğin bir izleyici bağış yaptığında yayında oldukça yüksek sesli bir video beliriyor ve Mizkif’in uykusunu bölüyordu.

2019’un haziran ayında xQc rumuzlu bir yayıncı da dokuz uyuyarak yayın yapmıştı.