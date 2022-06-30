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Uykusuz geceler için 15 dakika kuralı

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Bazı geceler uykuya dalmakta güçlük mü çekiyorsunuz? Mışıl mışıl bir uyku için uzmanlardan 15 dakika kuralı önerisi geldi.
Uykusuz geceler için 15 dakika kuralı

Uykusuzluk sorunu yaşayanlar için uzmanların 15 dakika kuralı önerisi dikkat çekici. Oxford Üniversitesi’nden Dr. Bryony Sheaves ve Prof. Dr. Colin Espie, bir uyku rehberi hazırladı. Sinirbilim alanında uzman olan iki isim, “Çalışmalar genel nüfusun üçte birinin uyumakta güçlük çektiğini ya da uykusuzluk (insomnia) sorunu yaşadığını gösteriyor. Uyku sorunu bazı kişiler için kısa sürede çözülebilir. Ancak bazıları için ekstra yardıma ihtiyaç vardır” dedi.

İki uzman ismin tüyosu, “çeyrek saat kuralı” olarak özetlenirken, kulağa biraz garip geliyor. Ancak Dr. Sheaves ve Prof. Espie, “Eğer uyumakta güçlük çekiyorsanız yatakta uzun zamanınızı uyanık olarak geçirdiğinizin farkındasınızdır. Bu, yatağı uyanık olmakla, hüsranla ya da anksiyeteyle (endişe) bağlantılı hale getirebilir” dedi ve şunu önerdi:

“Yatağa gittiğinizde 15 dakikadır uyuyamıyorsanız yataktan kalkmayı deneyin, bir başka odaya gidin, kendinizi uykulu hissedene, yatağa dönmeye hazır hissedene kadar kalın.”

Uzmanlar, yorgun değilseniz kalkıp yataktan çıkmanın, huzursuz bir şekilde yatmaya devam etmekten daha iyi olduğunu söyledi. Hem yatakta kalmaya devam etmenin daha fazla uyku anksiyetesine yol açtığını, bunun da uyumayı daha zorlaştırdığını belirtti.

Kalkıp başka işe odaklanmak, yatağınızın değerini anlamaya sizi yaklaştırır ve yatağa döndüğünüzde zihniniz daha sakinleşmiş olur.

Kıymetli bir uykudan mahrum kaldığınız için yataktan kalkmak size doğru gelmeyebilir ama uzmanlara göre bu, sonraki gün yatağa daha erken gitmek için ‘uyku baskısı’ oluşumuna yardım eder.

Uzmanlar, yatakta gece boyunca bir sağa bir sola dönenlere, yatak saatinden önce parlak ışıktan kaçınarak, melatonin (geceleri salgılanan ve uyku-uyanıklık döngüsünün kontrolü ile ilişkilendirilen hormon) üretimini desteklemeyi de önerdi. 

Uzmanlar, uykudan önce 90 dakika kadar kitap okumak, hafif müzik dinlemek ve rahatlatıcı egzersizler yapmak gibi aktivitelerin de uyumayı kolaylaştırdığını söyledi.

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