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Uykusuzların Covid-19 riski daha yüksek

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"Uyku-lenfosit dostluğunu da unutmamak gerekiyor"
Uykusuzların Covid-19 riski daha yüksek

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Uykusuzların Covid-19 riski daha yüksek" düşüncesini dile getirdi. 

Müftüoğlu, "Düzenli ve kaliteli güzel bir uyku, özellikle korona günlerinde neredeyse ciddi bir 'marifet' haline geldi. Oysa yetersiz uyku, bağışıklıkla olan yakın ilişkisi nedeniyle virüsten korunmada da Covid-19’u hafif ve ufak tefek sıyrıklarla atlatabilmede de önemli bir ayrıntı. Bilelim ki uyku sadece bedenimizi dinlendirip güçlendirmiyor. Uykunun başka marifetleri de var." değerlendirmesinde bulundu. 

Müftüoğlu, "Keyifli ve güzel bir uyku, bağışıklık sistemimize de adeta bir tür 'ilaç' etkisi yapıyor. Kaliteli bir gece uykusu şansını kaybedenler, uyku düzenini bozup gece yerine gündüz uyumayı tercih edenler, uyku süresi kısalanlar, bağışıklık açısından da riske giriyor. Uykumuz azaldıkça ve uyku kalitemiz düştükçe hem ‘savaşçı T Lenfositleri’miz azalıyor, hem de antikor üreterek bizi iyileştirip hastalığın tekrarından koruyan ‘B Lenfositleri’mizin görevleri aksıyor. Kısacası, uyku-lenfosit dostluğunu da unutmamak gerekiyor." ifadesini kullandı.

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