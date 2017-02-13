Uykusuzluk çekenler: Deliksiz bir uyku için bunları yapın

Bir çoğumuzun şikayeti gece uykusunu deliksiz uyuyamamak. Kaliteli bir uyku uyumadığımızda ise kafamızdaki sersemlik tüm günümüzü, motivasyonumuzu ve hatta neşemizi etkiliyor.
İşte size kesintisiz uyku uyumanın bazı kuralları…
• Her gece yatağa aynı saatlerde girmeye çalışın. Vücut uyku saatinin geldiğini bir süre sonra otomatik olarak algılar ve daha rahat uykuya geçiş sağlarsanız.
• Uyku ritüeli aynı bebeklerde olduğu gibi sizde de çok işe yarayacaktır. Ilık bir duş uyku öncesi sizi harika bir şekilde rahatlatabilir.
• Dikkatinizi dağıtacak kafanızı yoracak düşüncelerden uzaklaşmaya çalışın. Kendinizi akşam erken saatlerde bu düşüncelerden uzaklaştırmak için başka şeylerle oyalarsanız kafanız uyku vakti geldiğinde dağılmış olur ve daha rahat uyursunuz.
• Yatak odanızın fazla ışık almaması, yatağınızın rahat olması ve uyku ortamınızın sizi rahatlatacak detaylarla süslü olması kesintisiz uykuya hazırlık için çok önemlidir.
• Teknolojik aletleri yatak odanızdan uzak tutmanız onlardan alacağınız olumsuz enerjileri yok eder ve siz daha dinlenmiş bir şekilde uyanırsınız sabah.
• Uyuyana kadar sürekli abur cubur yemek yerine sakinleştirici çay ve kuru meyvelerden yemeniz sizi daha dingin yapacaktır.
• Rahat giysilerde uykuya huzurlu dalmanız için önemli bir detayı oluşturur. Pijamalarınız bol ve rahat olmalıdır.
• Yatak odanızın sıcaklığı 22 dereceyi geçmemelidir. Çok sıcak odada uyumak insanı ağırlaştırır ve sabah uyandığınızda yataktan kendinizi zor kaldırırsınız.
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