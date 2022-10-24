Uykusuzluk dengeyi nasıl etkiler? Uykusuzluk ankisiyete bozukluğuna neden olur mu? Sıcak havalarda uyku sorunlarınızın üstesinden gelebilmek için...

Uykusuzluk hayatı nasıl etkiler? Uykusuzluk dengeyi nasıl etkiler? Uykusuzluk anksiyete bozukluğuna neden olur mu? Hayatımızın büyük bir bölümünü etkileyen uyku, kimisi için vakit kaybı gibi düşünüp işkence olsa da er yetişkin bireyin günlük olarak uyuması gerekmektedir. Yaşam kalitesini büyük bir derecede etkileyen uyku gün içerisinde okulda veya işteki performansı büyük ölçüde etkileyip yön vermektedir. İşte uykunun insan hayatındaki yeri ve uyku sorunu olanlar için bir araya getirdiklerimiz...

İŞ HAYATINDAKİ VERİMİ DÜŞÜRÜYOR!

Gece boyunca bölünmüş uyku ve uykuda oksijen düşmeleri unutkanlık, algı kusurları ve gün içinde konsantrasyon bozukluğuna yol açabileceğinden çalışma performansını düşürür. Dikkat gerektiren işlerde çalışan, taşıt kullanan kişilerde kazalara yol açabilir.

UYKUSUZLUK NELERE YOL AÇAR?



Çok gürültülü horlama ve uykudan boğulma hissi ile uyanmanın da eşlik ettiği kalitesiz bir uyku işte verimi düşürür, konsantrasyonu bozar, hatta kilo bile aldırır. Bunun yanında unutkanlık, sabah baş ağrısı ve bulantı ile uyanma, sinirlilik sıklıkla karşılaşılan durumlardandır.

BİRİNCİ DERECEDEN KONSANTRASYONU ETKİLİYOR!

Sıcak yaz günleri çoğu zaman deniz ve havuz tatili anlamına gelse de uykusuz gecelere de neden olabiliyor. Uykusuzluk da özellikle çalışanlar için verimsiz iş günlerine neden olabiliyor. İş dünyasında verimli olabilmek için kaliteli uyku çok önemli. İdeal uyku saati kişinin kendini sabah dinç uyanması için gereken süreye göre değişir. Bu zaman aralığı kiminde 5 saat kiminde 8 saat olabilir.

UYKU KALİTESİ NEDİR NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

İyi bir uykunun başlıca ölçüsü kişinin sabah dinç uyanması ve kendisini gün içinde zinde hissetmesidir. Kalitesiz uyku ise gece sürekli uyanmalar ve sabah yorgunluğu ile karakterizedir. Uyku bozuklukları solunum düzensizliklerine, bu düzensizlikler de kişinin gece boyunca bazen kısmi bazen de tamamen uyanmasına sebep olur. Bu yarı ya da tam uyanıklık durumları hastanın derin ve kesintisiz uyku uyumasını engeller ve uykunun kalitesini bozar.

RAHAT BİR UYKU İÇİN KARANLIK ŞART!

Sabahları dinç uyanmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için karanlıkta uyumak gerekir. Çünkü bağışıklık sistemini düzenleyen ve vücudun biyolojik saatini koruyan melatonin hormonu saat 23.00 ile 05.00 arasında salgılanır. Bu saatler arasında karanlıkta uyunduğunda hormon, hücreleri yeniler.