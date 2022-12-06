Uykusuzluk nedeniniz vitamin eksikliği olabilir

Vitamin eksikliğinin hem çocuklarda hem de yetişkinlerde uyku sorunlarına da yol açabileceğini belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Safiye Arık, “Ancak ne yazık ki pek çok kişi bunun farkında değil” dedi.

Uykusuzluk yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve sağlığı bozan önemli bir sorundur. İleri yaş, stres, ruhsal sıkıntılar, bazı ilaçlar ve tiroit hastalıkları bu sorunun en önemli nedenleri arasında yer alır. Ancak vitamin ve mineral eksikliğinin de uykusuzluğa neden olabileceğine dikkat çeken Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Safiye Arık, bu konuda şu bilgileri verdi…

İŞTE O VİTAMİNLER

Vitamin eksikliği uyku sorunlarının başlıca sebepleri arasında yer alır. Ancak pek çok kişi bunun farkında değildir. D vitamini eksikliği, B12, B6, B2 vitamini eksikliği yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda da uykusuzluğa neden olabilir. Özellikle D vitamini eksikliği yaşayan kişilerde uykusuzluk sıkça görülebilir. D vitamini özellikle uykuyu düzenleyen beyin bölgelerine etki edip, önemli bir uyku hormonu olan melatoninin yapımında rol almaktadır. Bu nedenle D vitamini düzeyi düşük olan kişilerde, uyku kalitesinin düşük olduğu ve uykuya dalmakta zorlandıklarını görebiliyoruz.

Mineral eksikliğine de dikkat!

Diğer yandan demir eksikliği çocuklar da dahil olmak üzere serotonin ve melatonin düzeylerinde düşmelere neden olabileceğinden her bireyde derin uyku düzeyinde bozulma ve uyku problemlerine neden olabilir.

Demir eksikliğine bağlı gelişen kansızlık, geceleri bacaklarda rahatsız edici bir his yaratarak kişinin uykusuz kalmasına yol açabilir. Hatta huzursuz bacak sendromu bile yaratabilir. Kalsiyum eksikliğinde de vücutta güç kaybı olur. Bunun sonucunda aşırı yorgunluk ve uykusuzluk ortaya çıkar.

Neler yapılabilir?

Çocuklar için de yetişkinler için de düzenli sağlık kontrollerinin yanı sıra vitamin değerlerinin düzenli olarak kontrol ettirilmesi oldukça önemli. Demir eksikliğiniz ve eşlik eden bulgularınız varsa uzman bir hekime başvurarak demir desteği almak gerekir. Bu arada çay ve kafein tüketimi azaltılmalıdır.

Yüksek demir ve B12 vitamini almanın en önemli yöntemi hayvansal gıda tüketmek ve düzenli beslenmektir. Bunun için kırmızı et ve sakatatın yanı sıra balık ve yumurta ile günlük olarak yetecek demir ve B12 vitamini alınabilir. Uykusuzluk ve huzursuz bacaklar sendromu olan hastaların neredeyse hepsinde demir eksikliği bulunmaktadır. Düzenli sağlık kontrolü ve uzman bir hekim önerisiyle vitamin ve mineral eksikliğine karşı takviye alınabilir.