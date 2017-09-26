 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 102.270
  • Altın 149,533
  • Dolar 3,5485
  • Euro 4,2033
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAIKBY'deki referandumdan ilk sonuçlar açıklandı

Uykusuzluk öldürüyor: "Reçete ile insanlara uyku yazılmalı"

»
Uykusuzluk öldürüyor: "Reçete ile insanlara uyku yazılmalı"
Aşırı uykusuzluk kalp hastalıklarından, obeziteye ve kansere kadar birçok ölümcül sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Dünyanın önde gelen uyku araştırmacılarından olan Profesör Walker ise insanlara 'reçete ile uyku yazılmasını' önerdi.

İngiliz uyku araştırmacısı Profesör Matyuv Walker, "Aşırı uykusuzluk öldürüyor, insanlara reçete ile uyku yazılmalı" dedi.

ABD'nin Kaliforniya Üniversitesindeki uyku araştırmaları bölümünü yöneten Walker, "En az 8 saat uyumak zorunlu olmalı" ifadelerini kullandı. İngiliz profesör, "Doktorlar insanlara uyku ilacı yazıyor ancak ihtiyaçları ilaç değil düzenli uyku" şeklinde konuştu.

'UYUMAK TEMBELLİĞİN GÖSTERGESİ DEĞİL'

"Az uyku ile idare etmek övünülecek bir şey değil" diyen profesör, "Uyumak, tembelliğin göstergesi değildir" ifadesini kullandı. İnsanların modern çağda giderek yalnızlaştığını söyleyen bilim insanı, kimsenin ailelerinden akıllı telefonlarından ya da eğlenceden ödün vermek istemediğine vurgu yapıyor.

'UYUMAK İÇİN DE ALARM KURUN'

İngiliz profesörün bir çözümü de var: Sabah uyanmak için olduğu gibi gece yatmadan yarım saat öncesine alarm kurmak. Alarm çaldıktan sonra uykuya hazırlanmak gerekiyor.

Aşırı uykusuzluk, kanser, diyabet, kalp hastalıkları, inme, obezite ve ruh sağlığı sorunları ile ilişkilendiriliyor. Düzenli uykunun önemine vurgu yapan uzmanlar, uykusuzluğun olumsuz etkilerinin de tek bir günde ortadan kalkmadığına dikkat çekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 'Süper sıtma' Güney Doğu Asya'da hızla yayılıyor24 Eylül 2017 Pazar 15:52
  • Girne'nin ilk diş hastanesi 5 Ekim’de hasta kabulüne başlıyor19 Eylül 2017 Salı 16:32
  • Sağlık Bakanlığı'ndan 'sıtma' açıklaması!17 Eylül 2017 Pazar 14:28
  • Kedi tırmalaması erkeklerde ereksiyonu engelliyor17 Eylül 2017 Pazar 12:30
  • Hamilelikte düşük miktarda alkol alımı zararlı olmayabilir13 Eylül 2017 Çarşamba 17:51
  • Aspirin 'çürüyen dişi tamir ediyor'13 Eylül 2017 Çarşamba 17:51
  • KKTC'de de kullanılan ilaç 9 bin kişiye yan etki gösterdi!12 Eylül 2017 Salı 12:14
  • Bir fincan kahve içtikten sonra vücudumuzda neler oluyor? Dakika dakika açıklaması...10 Eylül 2017 Pazar 14:48
  • Nasırı geçirek yöntemler: Bir günde tedavi08 Eylül 2017 Cuma 18:52
  • Bilim insanları, yaşlanmayı yavaşlatmanın yöntemini buldu08 Eylül 2017 Cuma 18:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti