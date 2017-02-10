 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.774
  • Altın 145,039
  • Dolar 3,6841
  • Euro 3,9192
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

Uykuya dalarken düşme hissi neden oluşur?

»
Uykuya dalarken düşme hissi neden oluşur?
Tam uykuya dalarken birden düşme hissine kapılıp vücudumuzun silkindiğini çok görmüşüzdür. Oldukça yaygın olan bu hisse beyindeki iki bölgenin kontrol çatışması neden oluyor.

Bunu bir rüyanın parçasıymış gibi algılıyorsak boşlukta düşüyormuş hissi oluşur; buna hipnik seğirme denir. Beynimiz uyku için çevreyle bağlantısını keserken ortaya çıkan bir çatışmanın göstergesidir bu.

Uykuda vücudumuz felç olmuş gibidir ve dış dünyadaki olaylara duyarsız hale geliriz. Ama kas kontrolümüz düğmeye basılmışçasına durmaz.

Beynimizde retiküler aktivasyon sistemi adlı bölge nefes alma gibi temel fonksiyonları kontrol eder ve tetikte olma duygusunu hissettirir bize.

Öte yandan görmeyle ilgili ventrolateral preoptik çekirdek (optik sinir önündeki bölge) ise yorgunluğu düzenler.

Uykuya dalma sırasında retiküler aktivasyon sistemi vücudumuzun kontrolünü elden bırakırken ventrolateral çekirdek denetimi ele alır. Bu yavaşça kısılan bir lamba düğmesi gibidir, ama her zaman pürüzsüz işlemeyebilir.

Uykuya dalarken kolumuz, bacağımız neden oynar?

Daha az uykuyla idare edebilir miyiz?

Uykuda bazı fiziksel duyumları rüyalarla birleştiririz.

Uyanıklığı sağlayan enerji kalıntıları ani yükselişe geçtiğinde seğirme hareketleri görülür. Fakat bunun nedeni tam olarak bilinmiyor. Hızlı göz hareketlerinin tersine bu seğirmelerin rüya gören beyinle bir ilgisi yoktur. Bundan ziyade günün son kalıntıları gibidir.

'Patlayan kafa sendromu' adı verilen ve insanın kafasının içinde bomba patlıyormuş gibi sesler duymasına neden olan tuhaf rahatsızlıkta da benzer belirtiler görülür. Beynin uyanık ve uykuya geçen kısmı arasında bir kontrol mücadelesi vardır ve bu şimşek çakması gibi ışıklar görmeye ve yüksek sesli patlamalar duymaya neden olur.

Bazı ileri vakalarda bu olgu aşırı uykusuzluğa ve hatta bedenin bilinmez güçler tarafından ele geçirilmesi iddialarına bile neden olmuştur.

Fakat genel olarak burada endişe edilecek bir durum yoktur. Uykuya dalma anında ortaya çıkan ilginç bir çatışma halinden ibarettir.

Daha önce konu hakkında yazan psikolog Tom Stafford'a göre, "Uyku halindeyken yaptığımız her iki hareket türü arasında hoş bir simetri vardır. Hızlı göz hareketleri, uyanmakta olan dünyada görülebilecek rüya kalıntılarıdır. Hipnik seğirmeler ise rüya dünyasına izinsiz giren uyanık yaşam kalıntıları gibidir."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Herkesi etkileyen psikososyal bir sorun: sigara09 Şubat 2017 Perşembe 10:01
  • Topuk Dikeni için Pulbiberli Bitkisel Tedavi09 Şubat 2017 Perşembe 08:38
  • Yenidoğan Bebeklerde İşitme Taraması Yapılması Önemli08 Şubat 2017 Çarşamba 15:34
  • Evrensel Hasta Hakları Derneği’nden Ombudsman ve KTTB’ye ziyaret08 Şubat 2017 Çarşamba 13:39
  • Diyet yapmanıza rağmen neden kilo veremiyorsunuz?08 Şubat 2017 Çarşamba 12:06
  • Korunmak İsterken Zarar Görmeyin!07 Şubat 2017 Salı 14:07
  • Sigarayı bırakmanız için 10 önemli neden!07 Şubat 2017 Salı 11:38
  • Akciğer kanseri belirtileri ve nedenleri07 Şubat 2017 Salı 11:08
  • 14 Şubat sevgililer günü sevgiliye sürpriz hediye07 Şubat 2017 Salı 10:56
  • Cinsel İstismar Nedir? Ebeveynlerin Görevleri Nelerdir? Nasıl Önlenir?07 Şubat 2017 Salı 10:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti