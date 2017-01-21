 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.067
  • Altın 146,530
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAİstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde silah sesleri

Uyukusuz musunuz? Belki sebebi mükemmeliyetçi oluşunuzdur...

»
Uyukusuz musunuz? Belki sebebi mükemmeliyetçi oluşunuzdur...
Bilim insanları, kaygı seviyesi yüksek olanlar ve mükemmeliyetçi insanların daha çok uykusuzluk çektiğini ortaya koydu.

Norrhumbria ve Oxford üniversiteleri tarafından yapılan araştırmaya göre, mükemmeliyetçilik yüksek kaygıya yol açarak uyku bozukluğuna neden oluyor.

Araştırmacılar, uyku kalitesi, mükemmeliyetçilik, kaygı bozukluğu ve depresyon arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla 18-27 yaşlarında 78 katılımcının yer aldığı bir çalışma yaptı.

Çalışmada, katılımcıların 39'u uyku problemi olmayan, diğer 39'u ise 3 ay ila 10 yıldır geceleri uyuyamayan kişiler olmak üzere iki gruba ayrıldı.

Gruplara uyku bozukluğu, mükemmeliyetçilik seviyesi ile kaygı bozukluğu ve depresyon oranlarını gösteren bir takım testler uygulandı.

Test sonuçlarına göre, kişilerin, özellikle kişisel davranışlardan şüphe duyma, hata yapma korkusu gibi mükemmeliyetçilik durumunda uyku bozukluğu çektiği görüldü.

Ayrıca uykusuzluktan muzdarip olan mükemmeliyetçi kişilerin bir takım kaygı bozuklukları sergilediği ve böylece de bir kısır döngünün oluştuğu gözlemlendi.

Uzmanlar kaygı bozukluğu ile uykusuzluk arasındaki ilişkinin çözülmesinin, uykusuzlukla mücadele için yeni tedaviler geliştirilmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

Öte yandan araştırmaya göre, depresyonun uyku bozukluğu üzerinde ciddi bir etkisinin olmadığı da saptandı.

Araştırmanın sonuçları "Personality and Individual Differences" dergisinde yayımlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • NASA, Dünya'nın en iyi bıçağını üretti20 Ocak 2017 Cuma 19:10
  • Kazayla ilgili soruşturma açıldı...20 Ocak 2017 Cuma 14:37
  • Avustralya'da timsah saldırısında bir kişi öldü20 Ocak 2017 Cuma 13:12
  • Karıncalar yön bulmak için güneşin konumunu ve görsel verileri kullanıyor20 Ocak 2017 Cuma 12:53
  • Kıbrıs'a geliyorlar!20 Ocak 2017 Cuma 11:31
  • Yanmış haldeki aracında ölü olarak bulundu...20 Ocak 2017 Cuma 10:52
  • Şakadan anlamak zeka gerektiriyor19 Ocak 2017 Perşembe 18:10
  • 17 lise 22 grup final heyecanı yaşayacak19 Ocak 2017 Perşembe 17:07
  • TYHA tarafından “2017 Yılının En İyi Marinası” seçildi19 Ocak 2017 Perşembe 16:26
  • Yarıyıl tatilini keyifli geçirmenin 10 yolu!19 Ocak 2017 Perşembe 11:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti