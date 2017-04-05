AİLE KATİLİ: 2000 yılında yaşanan bu vaka oldukça acıklı bir sonla bitiyor. 23 yaşındaki uyurgezer Ken Parks bir gece uykusundayken kalkıyor, arabasına atlayıp eşinin ailesinin yaşadığı eve gidiyor. Önce kayınpederiyle fiziksel bir kavgaya tutuşan Parks kavganın sonunda kayınpederini boğarak öldürüyor. Ardındansa kayınvalidesini bıçaklıyor.

Uyurgezerlik hepinizin bir şekilde duyduğu, hakkında belki de rivayetler bile işittiği bir rahatsızlık. Peki ya gerçekten uyurgezerlik gibi oldukça tuhaf bir hastalık hakkında ne kadar şey biliyorsunuz? İşte uyurgezerlerin başına gelen 10 tuhaf olay…