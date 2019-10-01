  • BIST 103.877
  • Altın 273,005
  • Dolar 5,7178
  • Euro 6,2489
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Uyurken şarjda bıraktığı telefonu patlayan çocuk hayatını kaybetti

» »
Uyurken şarjda bıraktığı telefonu patlayan çocuk hayatını kaybetti
Uyurken şarjda bıraktığı telefonu patlayan çocuk hayatını kaybetti

Kazakistan’ın Bastobe kentinde telefonunu gece uyurken şarjda bırakan 14 yaşındaki Alua Asetkyzy Abzalbek, telefon bataryasının patlaması sonucu yaşamını kaybetti.

Daily Mail gazetesinin haberine göre Abzalbek gece uyumadan önce telefonunu şarja takıp yastığının yanına koymuştu. Sabah olduğunda ailesi 14 yaşındaki genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ve sağlık görevlileri, prize takılı cep telefonunun bataryasının aşırı ısınma sonucu patladığını tespit etti.

Patlama sonucu başından ağır yaralanan genç kız yaşamını yitirdi.

Telefonun markası açıklanmazken, polisin soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fiberix firmasının yapmış olduğu cinsiyetçi reklam tepki topluyor30 Eylül 2019 Pazartesi 09:29
  • 259 yıllık malikane deniz yoluyla taşındı29 Eylül 2019 Pazar 18:08
  • Kurutulmuş bağırsaklardan kıyafetler yaptı!29 Eylül 2019 Pazar 16:42
  • Hindistan’da tren file çarpıp ağır yaraladı29 Eylül 2019 Pazar 16:35
  • Pet şişe karşılığı ücretsiz saç kesen kuaför’den hatıra ormanı29 Eylül 2019 Pazar 16:29
  • Ahtapotlar Rüya Görüyor28 Eylül 2019 Cumartesi 21:00
  • Netflix'in Yeni Korku Dizisi, Stephen King'den Tam Not Aldı28 Eylül 2019 Cumartesi 20:00
  • Bu canlı üç cinsiyete sahip28 Eylül 2019 Cumartesi 19:00
  • Askere gitmemek için 81 yaşındaki kuzeniyle evlendi28 Eylül 2019 Cumartesi 15:23
  • Sosyal güvenlik ödeneğini alabilmek için dört ay annesinin cesediyle yaşadı27 Eylül 2019 Cuma 18:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti