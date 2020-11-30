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Uyuşturucu bağımlısı kadın sokakta bağırdığı için tutuklandı

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Uyuşturucu bağımlısı kadın sokakta bağırdığı için tutuklandı
Uyuşturucu bağımlısı kadın sokakta bağırdığı için tutuklandı

Girne’de rahatsızlık suçundan dolayı tutuklanan 20 yaşındaki Şerife Margilili dün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, Şerife Margilili’nin 29 Kasım 2020 tarihinde Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı bağırıp, çağırıp çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi. Polis, zanlının kendini yerden yere vurup çevreyi rahatsız ettiğini, şikayet üzerine gözaltına alındığını belirtti. Polis, zanlının kız kardeşinin polise gelerek, Şerife Margililinin 13 yaşından beridir uyuşturucu kullandığını söyleyip, yardım istediğini talep ettiğini aktardı. Polis, zanlının ara ara krize girdiğine dair kız kardeşinin beyanı olduğunu da ifade etti.

Zanlının askıda ciddi darp, rahatsızlık, sarhoşluk gibi birçok davası olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlıya son bir fırsat verdiğini belirterek, 100 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.

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