Uyuşturucu baronu ‘El Chapo’nun eşi tutuklandı

ABD Adalet Bakanlığı, ömür boyu hapse mahkum edilen, ‘El Chapo’ (Bücür) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın eşi Emma Coronel Aispuro’nun (31) tutuklandığını açıkladı.

AA’nın haberine göre Aispuro bugün Virginia’daki Dulles Uluslararası Havalimanı’nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Adalet Bakanlığı, başkent Washington’da hakim karşısına çıkacağı belirtilen Aispuro’nun ABD’ye eroin, kokain ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddelerini getirmekle suçlandığını açıkladı.

Zamanında Forbes Milyarderler Listesi’nde yer alan ve uzun zamandır aranan bir isim olan Guzman, 2001 yılında Meksika’daki bir hapishaneden çamaşır taşınan el arabasına saklanarak kaçmıştı.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika’da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016’da tekrar yakalanmış ve ABD’ye iade edilmişti. 17 Temmuz 2019’da ABD’nin New York eyaletinde görülen duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.