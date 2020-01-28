Uyuşturucu bulundurmaktan yargılandığı davanın duruşmasında hakim karşısında marihuana içti

ABD’nin Tennessee eyaleti sınırlarındaki Wilson County’de, uyuşturucu bulundurmak suçundan yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Spencer Boston (20), mahkeme salonunda marihuana içti.
Salondakilerin şaşkın bakışları ve kahkahaları arasında, hakimin karşısında marihuana içen Boston, mahkemeye saygısızlıktan 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Boston, etrafı dumanların sardığı mahkeme salonundan çıkarılırken marihuana kullanılmasına dair yeni yasal düzenleme yapılması gerektiğini savundu.
Görgü şahitleri, “Hayatımızda gördüğümüz en çılgın eylemlerden biriydi” derken Boston cezaevine gönderildi.
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