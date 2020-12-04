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Uyuşturucu çetesinin kilit ismi 35 yıldır, ölen bir bebeğin kimliğini kullanarak polisten kaçmış

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Uyuşturucu çetesinin kilit ismi 35 yıldır, ölen bir bebeğin kimliğini kullanarak polisten kaçmış
Uyuşturucu çetesinin kilit ismi 35 yıldır, ölen bir bebeğin kimliğini kullanarak polisten kaçmış

ABD’deki bir uyuşturucu çetesinin kilit isminin 35 yıldır, ölen bir bebeğin kimliğini kullanarak polisten kaçtığı, önceki gün yakalandığı açıklandı.

72 yaşındaki Howard Farley, Florida eyaletindeki evindeki hangarda, uçağına binmek üzereyken yakalandı.

Farley’in adı, 1985 yılında uyuşturucu çetesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, ABD içinde uyuşturucu nakliyatı için kullanılan ‘Southern Line’ demiryolunu işleten kişi olarak adı geçti. Polis o yıl 73 kişiyi yakaladı. Farley yakalanamayan tek isimdi.

Polisten yapılan açıklamada, Farley’in, Florida eyaletinin Lake Worth kentinde, 1954 yılının sonunda dünyaya gelen ve 1955 yılının başında ölen ‘T.B.’ adlı bebeğin kimliğini kullandığı, şubat ayında pasaportunu yenilmek için başvurduğunda foyasının ortaya çıktığı belirtildi.

Farley, T.B.’nin adı soyadı, doğum tarihi sosyal güvenlik numarasıyla başvurdu. Sosyal güvenlik numarasının 1983’te kullanılmaya başladığını gören yetkililer, bunun 1954’te doğan biri için şüpheli bir durum olduğunu düşündü ve inceleme sonucunda T.B.’nin öldüğü ortaya çıktı.

Farley T.B.’nin kimlik bilgileriyle üç kez -1987, 1998 ve 2008’de- pasaport çıkarmış, hatta 2018’de Vietnam’a gitmişti.

Pasaport konusunda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle evine giden polis uçağa binerken yakaladığı Farley’den parmak izi aldı ve yapılan karşılaştırma sonucunda onun 1985’ten beri aranan isim olduğu anlaşıldı.

Farley tutuklandı.

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