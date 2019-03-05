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Uyuşturucu Davasında 4 Zanlı Tutuklandı  

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Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi 4 Mart 2019 tarihinde Gazimağusa’da gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği 60 gr sentetik cannabinoid maddesi ile ilgili bağlantılı olduklarına inanılan ikisi bayan dört  kişiyi  olarak tutukladı. 
Uyuşturucu Davasında 4 Zanlı Tutuklandı  

Bugün 5 Mart 2019 tarihinde zanlılar ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç  Umut İnan’ın karşısına çıkarıldılar.

Meselenin tahkikat memuru olayla ilgili verdiği bilgide 4 Mart 2019 tarihinde alınan bir bilgi ışığında Gazimağusa’da sakin zanlı K. Ş. ’ın ikametgahında arama müzakeresi  tahtında yapılan aramada binanın arka bahçesinde bulunan bir odanın damında çorap ve naylon poşetlere sarılı 60 gram ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan sentetik cannabinoid maddesi bulduğunu, emare olarak aldığını ve  sonra zanlı  K.Ş yi tutukladığını söyledi.

Zanlı K.Ş’ den yaptığı soruşturmada bulunan uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını, sabahleyin kısa süreliğine eve gelen oğlu zanlı  U. Ö.  tarafından konulabileceğini belirtmesi üzerine ayni gün zanlı  U.Ö  annesinin evi önünde tespit edilerek tutuklandığını belirten tahkikat memuru, zanlı U.Ö’ nün kullanımında olan kiralık araç içerisinde yaptığı aramada bulduğu ve uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan bir adet hassas teraziye de emare olarak el koyduğunu söyledi. Tahkikat memuru şahadetine devanla, ileri soruşturmada  U.Ö  kullandığı kiralık aracı zanlı  M. Ö’ dan aldığını belirtmesi üzerine aynı gün zanlı M.Ö’ ün arandığı ancak bulunamadığını, babası huzurunda  Zanlı M.Ö’ ün ikametgahında aramada kanunsuz bir şey bulunamadığını, kiralık araç servisinde yaptığı soruşturmada  kiralık aracın 3 gün önce zanlı T. Ç tarafından kiralandığını tespit etmesi üzerine aynı gün bilgi almak için polise gelen zanlı 3 T.Ç yu tutukladığını söyledi. Sorguladığı Zanlı T.Ç’un yaptığı beyanda  araba ihtiyacı olduğunu ve kendisi için araba kiralamasını isteyen Zanlı M.Ö için ZRB 071 plakalı aracı kiralayarak zanlı M.Ö’a verdiğini belirttiğini mahkemeye aktardı. 
Aynı gün akşamı kanunsuz olarak askeri yasak bölgeden Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan zanlı M.Ö’ın İngiliz üstler Polisi tarafından tespit edilerek yakalandığını ve Dörtyol Polis karakoluna teslim edildiğini belirten tahkikat memuru  zanlı M.Ö’ın olayla bağlantısını soran avukata, zanlının 30 Ocak tarihinde meydana gelen bir başka  uyuşturucu madde davası ile ilgili mahkemeye çıkarıldığı, davasının görüşülünceye kadar teminata bağlanarak serbest bırakıldığını belirtti.    
Olguları dinleyen yargıç Umut İnan tahkikatın salimen sürdürülebilmesi için 4 zanlının Poliste tutuklu kalması yönünde karar verdi. (MHA)
 

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