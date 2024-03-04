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Uyuşturucu davasında karar... 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildiler...

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Metehan Sınır Kapısı’ndan geçiş yaparken aracında yapılan aramada bir kilo 500 gram hintkeneviri ele geçirilen Osman Teki ile suç ortağı Zeka Mamaali hakkındaki dava dün karara bağlandı.
Uyuşturucu davasında karar... 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildiler...

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıkların her ikisi de 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu Yargıç, 13 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında düzenlenen Panzehir Operasyonu kapsamında Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan Osman Teki’nin aracında şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi. Yargıç,  Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada sürücü paspasının altında bir kilo, araç içerisindeki çantada ise 18 paket halinde naylona sarılı 500 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.  Yargıç Candaş, Osman Teki’nin üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 640 euro bulunduğunu söyledi. Yagıç, sanığın suçüstü tutuklandığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Güney Kıbrıs’tan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Yargıç Candaş, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı Zeka Mamaali’nin de yakalandığını söyledi. Yargıç, Mamaali ile Teki’nin birlikte uyuşturucu almaya karar verdiklerini, Mamaali’nin Güney Kıbrıs’taki aranan şahısla bağlantıya geçtiğini, z Teki’nin de güneye gidip, uyuşturucuyu teslim aldığını açıkladı. Yargıç, Teki’nin bu iş için güneydeki şahıstan 640 euro aldığını ve yarısını Zeka Mamaali’ye vermek için anlaştıklarını belirtti. Yargıç Tutku Candaş, ele geçirilen miktarın külliyatlı olduğunu, sanıkların ticari amaçla hareket ettiklerini belirtti. Candaş, uyuşturucu suçlarının yaygın ve toplum sağlığını tehdit eden suçların başında geldiğini söyledi. Yargıç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini dile getirdi. Candaş, tüm olguları bir büyün değerlendirdikten sonra her iki sanığa da 4 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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