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Uyuşturucu davasında karar verildi: 4 Yıl hapis yatacak

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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde hintkeneviri ve kokain alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Yusuf Açıkel 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
Uyuşturucu davasında karar verildi: 4 Yıl hapis yatacak

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç, sanığın hintkeneviri ve kokain alma ve tasarrufu suçlarından yargılandığını söyledi. Yargıç, 1 Mart 2023  tarihinde saat 11:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünün Ortaköy’de bir toprak alanda şüpheli maddelerin bulunduğuna dair bilgi aldığını belirtti. Yargıç, yapılan kontrolde 9 ayrı poşette 355 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis, yine bölgede kayaların altına gizlenmiş sırt çantasının içinde 12 ayrı paket halinde yaklaşık 150 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucunun emare alındığını Canda, yerde pusu görevine başlandığını ve Yusuf Açıkel’in aracıyla geldiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını anlattı.

Candaş, tutuklanan sanığın ifadesinde E.T.’nin talimatı ile uyuşturucuyu almaya geldiğini söylediğini belirtti.

Uyuşturucu suçlarının yaygın, toplum sağlığını tehdit eden bir suç olduğunu kaydeden yargıç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Yargıç, sanığın yargılandığı 335 gram hintkeneviri alma ve tasarruf suçunun 15, kokain bulundurma suçunun ise 18 yıl hapis cezası öngördüğünü ifade etti.

Yargıç, sanığın genç ve sabıkasız oluşunu dikkate alarak, mahkum olduğu davalardan 4 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

 

 

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