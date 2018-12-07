Uyuşturucu etkisindeki genç, 10. kattan atladı

İstanbul Bakırköy’de,17 yaşındaki lise öğrencisi Ali Serhat Sarıaldığı uyuşturucunun etkisiyle 10. kattaki evlerinin penceresinden atladı. Atlamadan önce anne ve babasına “Ben uyuşturucu kullandım” dediği öğrenilen Sarı hayatını kaybetti. Sarı’ya uyuşturucu sattığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Sözcü’den Tugay Saday’ın haberine göre, Lise öğrencisi 17 yaşındaki Ali Samet Sarı, 2 Aralık günü satın aldığı uyuşturucu maddeyi kullandı. Bakırköy'deki evlerinin girişinde anne ve babasıyla karşılaşan Ali Serhat Sarı, “Ben uyuşturucu kullandım” dedi.

Ailesi tarafından eve çıkarılan genç bir süre sonra 10. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya atladı. Genç olay yerinde hayatını kaybederken, acılı ailesi ise durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 yaşındaki lise öğrencisi Ali Serhat Sarı'ya uyuşturucu sattığı belirlenen Yasin N.'yi gözaltına aldı. Yasin N.'nin üst aramasında 2.5. gram uyuşturucu madde bulundu.

Emniyette yapılan sorgulamalarda korsan taksicilik de yaptığı belirlenen şüpheli Yasin N.'nin 2013 yılında da uyuşturucu madde bulundurmaktan kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.